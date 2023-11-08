Рынок акций РФ утром просел вслед за мировыми площадками, лидируют в откате металлурги и нефтяники

Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ утром в среду слабо просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (январская Brent стоит меньше $82 за баррель); лидерами снижения выступают бумаги металлургов и нефтяных компаний.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3242,9 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1105,79 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,8%.

Доллар стоит 92,38 рубля (+0,12 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4% и -0,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,1%).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%, до 6146 рублей), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,7%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,6% и +0,7% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%).

ПАО "Магнит" в среду завершает прием заявок на второй раунд выкупа акций, направленный на инвесторов-нерезидентов. Ритейлер готов выкупить до 7,9%, или 8 млн 023 тыс. 740 акций. Цена за акцию - 2215 рублей. До 15 ноября "Магнит" планирует объявить результаты оферты.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", краткосрочно в отсутствие сильных драйверов для роста индекс МосБиржи вряд ли обновит годовые максимумы, при этом вполне вероятной выглядит возможность снижения индекса в район 3180-3200 пунктов с учетом слабого внешнего фона.

Главным негативным фактором для российского рынка выступает дешевеющая нефть. В США основные индексы подошли к важным уровням сопротивления, что может стать поводом задуматься о фиксации прибыли. Однако на горизонте нескольких месяцев вероятность роста американского рынка остается высокой, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, цены на нефть в среду после обвала накануне стабилизировались, а настроения на мировых фондовых площадках сместились в сторону более негативных.

В среду и четверг инвесторы ожидают выступлений главы ФРС Пауэлла и его комментариев в отношении процентных ставок, которые в случае жесткого тона могут привести к завершению коррекционного роста рынков начала ноября.

Нефть упала к уровням июля, так и не получив позитивных драйверов со стороны спроса и предложения. Поставки с Ближнего Востока остаются стабильными, Саудовская Аравия и Россия заявили о приверженности объявленным ранее планам сокращения нефтедобычи до конца текущего года, а макроэкономические данные из крупнейших стран мира указывают на сохранение ряда сложностей. Тем временем, Американский институт нефти накануне сообщил о скачке запасов нефти на прошлой неделе на 11,9 млн баррелей - негативный сигнал для котировок. При положении стоимости Brent ниже поддержки $86 за баррель (средняя полоса Боллинджера недельного графика) можно ожидать развития падения в район $75 за баррель (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Под угрозой оказался среднесрочный восходящий тренд, считает Кожухова.

Тем не менее, индекс МосБиржи закрепился выше сопротивления 3225 пунктов (район средней полосы Боллинджера дневного графика), что говорит о предпосылках обновления пика текущего года 3287 пунктов, полагает аналитик "Велес Капитала".

США намерены принять меры, ужесточающие санкции против российского нефтяного сектора после недостаточной эффективности "потолка" цен. Российский рынок в целом не оставляет попыток подняться выше, рассчитывая главным образом на корпоративные истории. Совет директоров "Газпром нефти" в среду может объявить решение по дивидендам за 9 месяцев текущего года, но с учетом положения акций на исторических пиках для развития их роста дивидендная доходность как минимум должна будет превысить максимальные 8% для этого периода в России. За рубежом рынки США и Европы достигли целей краткосрочной восходящей коррекции, у которых усиливаются риски разворота и развития среднесрочного снижения, полагает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи продолжит двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов. Однако учитывая падение цен на нефть, вполне возможен откат индекса к уровню 3200 пунктов. Фаворитами рынка выступают акции TCS Group, "Русала", "Распадской" (MOEX: RASP) и "НоваБев Групп" (MOEX: BELU), считает эксперт.

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,9% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали новости компаний, статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 4,8% относительно предыдущего месяца - до $61,5 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны. Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя до $59,9 млрд, по данным Trading Economics.

Глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью Bloomberg заявил, что руководство ФРС не обсуждало условия начала снижения процентных ставок. "Мы с коллегами не обсуждаем, когда начать готовиться к снижению ставок", - отметил он.

Однако, по его словам, представители ЦБ обсуждали, что при уверенном замедлении инфляции денежно-кредитная политика регулятора будет все больше тормозить экономический рост, если не снизить ставки.

Вместе с тем охлаждение рынка труда в октябре стало положительной новостью, поскольку он стал более сбалансированным, заявил глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби в интервью CNBC. "Пока охлаждение - это то, что нужно, то, чего ожидаешь", - сказал он. Тем не менее главная задача Федрезерва - снизить инфляцию, пояснил Гулсби.

Член совет управляющих ФРС Кристофер Уоллер также выразил свое мнение во вторник, назвав на конференции ФРБ Сент-Луиса землетрясением взлет доходности 10-летних американских гособлигаций на фоне жесткой политики центробанка.

Тем временем, в среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,2-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,1%).

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте в среду, что ЦБ может рассмотреть возможность изменения денежно-кредитной политики, не дожидаясь, пока темпы роста заработной платы превысят инфляцию, сообщает MarketWatch. Однако прежде чем принять такое решение, Центробанк должен быть "достаточно уверен" в том, что ситуация с доходами населения движется в нужном направлении. В сентябре зарплата с корректировкой на инфляцию снизилась по итогам восемнадцатого месяца подряд.

На нефтяном рынке утром в среду цены пытаются стабилизироваться после отката накануне до уровней июля.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК в среду составила $81,59 за баррель (-0,01% и -4,2% накануне), декабрьская цена WTI - $77,2 за баррель (-0,2% и -4,3% во вторник).

Министерство энергетики США во вторник ухудшило прогноз стоимости Brent на текущий год до $83,99 за баррель с $84,09 за баррель, на 2024 год - до $93,24 за баррель с $94,91 за баррель. Оценка для WTI на следующий год ухудшена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом - до $89,24 за баррель.

Среди факторов, оказывающих поддержку ценам, ведомство отмечает снижение мировых запасов, риски перебоев поставок, а также влияние добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-4,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-3,9%), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-3,2%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,7%).

Выросли бумаги ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+6%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+5,7%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+5,6%), ПАО "Электроцинк" (+5,4%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+5%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+4%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 11,44 млрд рублей (из них 3,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,3 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 575,02 млн рублей на акции "Газпрома").