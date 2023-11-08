Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Positive Technologies, несмотря на планы эмитента ежегодно увеличивать количество бумаг в обращении, что будет размывать прибыль миноритариев, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Владимира Чернова.

"На данный момент у эмитента нет конкурентов в отечественной IT-индустрии, поэтому рост выручки компании будет и далее ускоряться. Текущий уровень котировок Positive Technologies на 17% ниже пиковых значений, область поддержки не была пробита вниз, поэтому имеет смысл добирать бумаги компании в инвестиционный портфель уже на текущих уровнях", - указывает эксперт.

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