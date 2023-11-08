Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали новости компаний, статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью Bloomberg заявил, что руководство ФРС не обсуждало условия начала снижения процентных ставок. "Мы с коллегами не обсуждаем, когда начать готовиться к снижению ставок", - отметил он. Однако, по его словам, представители ЦБ обсуждали, что при уверенном замедлении инфляции денежно-кредитная политика регулятора будет все больше тормозить экономический рост, если не снизить ставки.

Вместе с тем охлаждение рынка труда в октябре стало положительной новостью, поскольку он стал более сбалансированным, заявил глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби в интервью CNBC. "Пока охлаждение - это то, что нужно, то, чего ожидаешь", - сказал он. Тем не менее главная задача Федрезерва - снизить инфляцию, пояснил Гулби. В свою очередь член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер также выразил свое мнение во вторник, назвав на конференции ФРБ Сент-Луиса землетрясением взлет доходности десятилетних американских гособлигаций на фоне жесткой политики центробанка.

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 4,8% относительно предыдущего месяца - до $61,5 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе отрицательное сальдо торгового баланса составляло $58,7 млрд, а не $58,3 млрд, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя в сентябре до $59,9 млрд, то есть на 2,7% относительно предварительно заявленного августовского уровня.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона слабо снижаются за исключением австралийского. Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте в среду, что ЦБ может рассмотреть возможность изменения денежно-кредитной политики не дожидаясь, пока темпы роста заработной платы превысят инфляцию. Однако прежде чем принять такое решение, Центробанк должен быть "достаточно уверен" в том, что ситуация с доходами населения движется в нужном направлении. В сентябре зарплата с корректировкой на инфляцию снизилась по итогам восемнадцатого месяца подряд.

Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 0,33%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,05%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:16 МСК упал на 0,5%. Вместе с тем австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка поднялся на 0,3%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают слабо снижаться в ходе торгов в среду после того, как днем ранее они резко упали до минимальных значений с 21 июля. Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составили $81,56 за баррель, что на 0,06% ниже цены на закрытие прошлой сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 4,2% - до $81,61 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на 0,25% и составляет $77,18 за баррель. По итогам предыдущей сессии она рухнула на 4,3% - до $77,37 за баррель.

Министерство энергетики США во вторник ухудшило прогноз стоимости Brent на текущий год до $83,99 за баррель с $84,09 за баррель, на 2024 год - до $93,24 за баррель с $94,91 за баррель. Оценка для WTI на следующий год была ухудшена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом - до $89,24 за баррель. Среди факторов, оказывающих поддержку нефтяным котировкам, ведомство отмечает снижение мировых запасов, риски перебоев поставок, а также влияние добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 7 ноября выросла по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 23,027 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,162 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,39% и составил 106,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,35%, опустившись до 863,84 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (-3,1%), "Роснефть-002Р-03" (-2,5%), "Почта России БО-002P-03" (-2,23%) и "Газпром Капитал БО-001Р-03" (-1,68%), а в лидерах повышения - облигации "Сегежа Групп-002P-01R" (+0,59%), "РЖД-001P-01R" (+0,41%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВЭБ завершил размещение выпуска годовых облигаций серии ПБО-001Р-К440 номинальным объемом 30 млрд рублей, реализовав 8,44% займа на 2,532 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 1 ноября. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,49% годовых, по выпуску предусмотрен один годовой купон.

ООО "Бэлти-гранд" установило ставку 1-24-го купонов 5-летних облигаций серии БО-П06 объемом 300 млн рублей на уровне 17% годовых. Ставка 25-60-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 32-го, 34-го, 36-37-го и 39-го купонов, по 7% от номинала в даты окончания 42-го и 52-го купонов, 7,1% от номинала в дату завершения 44-го купона, по 7,3% от номинала в даты окончания 46-го, 48-го и 50-го купонов, еще по 8% от номинала в даты завершения 54-го, 56-го, 58-го и 60-го купонов. Размещения займа начнется 8 ноября.

АО "Аэрофьюэлз" во второй половине ноября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 002P-02 объемом не менее 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 15,70-16,20% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 16,65-17,20% годовых, купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 50-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 21% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

АО "ДОМ.РФ" выкупило по оферте 2 млн 91,685 тыс. облигаций серии БО-07 и 1 млн облигаций серии А26 по цене 100% номинала. Объем выпуска серии БО-07 составляет 5 млн облигаций, серии А26 - 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, ДОМ.РФ приобрел 41,83% выпуска БО-07 и 16,67% выпуска А26. Выпуск А26 на 6 млрд рублей с погашением в ноябре 2029 года был размещен в июне 2013 года. Начиная с ноября 2025 года бумаги имеют амортизационную структуру погашения. Бонды серии БО-07 на 5 млрд рублей со сроком обращения 33 года компания разместила в ноябре 2017 года по ставке 7,65% годовых. Ставка текущего купона обоих выпусков - 14,3% годовых.

Альфа-банк принял решение 28 ноября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-22 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Пятнадцатилетние облигации были размещены в ноябре 2017 года по ставке 8,1% годовых. Ставка текущего, 12-го, купона - 5,7% годовых. Ставки последующих купонов банк не устанавливал, по выпуску на 30 ноября была запланирована оферта.