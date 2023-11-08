Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги в диапазоне 3200-3250п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов на торгах в среду, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Однако учитывая падение цен на нефть, вполне допускаем, что индекс по итогам дня откатится к уровню 3200 пунктов. Отдаем предпочтение акциям TCS Group, "РусАла", "Распадской" и "НоваБев Групп", - отмечает аналитик в комментарии.

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