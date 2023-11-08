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Главная / Мнения аналитиков / Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги в диапазоне 3200-3250п в среду - ПСБ
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08 ноября 2023 года 09:51
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги в диапазоне 3200-3250п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов на торгах в среду, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Однако учитывая падение цен на нефть, вполне допускаем, что индекс по итогам дня откатится к уровню 3200 пунктов. Отдаем предпочтение акциям TCS Group, "РусАла", "Распадской" и "НоваБев Групп", - отмечает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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