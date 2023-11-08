Текущая доходность ОФЗ отражает чрезмерный оптимизм рынка - ПСБ

Текущая доходность рублевых гособлигаций отражает чрезмерный оптимизм рынка и не учитывает сохраняющиеся проинфляционные риски в части стимулирующей бюджетной политики, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Активность торгов на рынке во вторник существенно выросла после завершения праздников - кривая госбумаг вновь вернулась к более инвертированному виду. Так, доходности коротких ОФЗ выросли на 15-30 б.п., среднесрочные и длинные - снизились на 2-4 б.п. В целом вся кривая продолжает находиться в диапазоне 12-12,5% годовых, что отражает ожидания инвесторов по снижению ключевой ставки в следующем году, - указывает эксперт в аналитическом материале. - На наш взгляд, текущий уровень кривой не отражает сохраняющиеся проинфляционные риски в части стимулирующей бюджетной политики, которые, вероятно, останутся и в следующем году".

"Не меняем свой позитивный взгляд на флоатеры (в первую очередь корпоративные), которые обеспечивают текущую доходность на уровне 15-17% годовых в условиях неопределенности по срокам снижения ключевой ставки. Среди объявленных размещений рекомендуем обратить внимание на трехлетний выпуск Росэксимбанка (АА/АА), входящего в Группу ВЭБ, с ориентиром по плавающему квартальному купону КС+225 б.п.", - отмечает Грицкевич.

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