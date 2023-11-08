.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  S&P 500 показывает самый долгий непрерывный подъем за 2 года
.
ГЛАВНОЕ
В сентябре промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 5,6% после 5,4% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались чуть сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 5,5%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 3,3%
 
В России появятся медиаполицейские
В России впервые запущена программа обучения медиаполицейских — специалистов по выявлению экстремистских и деструктивных материалов в интернете. Такое направление бакалавриата появилось в РАНХиГС. Инициатива оправдана, так как объем подобного...
 
Минэкономразвития поддержало идею о "налоговой нейтральности" перехода к прямому владению ЭЗО
Минэкономразвития поддержало концепцию предложений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) об освобождении от налогов передачи в прямое владение российским бенефициарам акций и долей в экономически значимых организациях (ЭЗО) в...
 
Ослабление рубля и высокие ставки начали ограничивать импорт
Ограничивающее влияние на рост импорта с середины 3-го квартала 2023 года начали оказывать произошедшее ослабление рубля и более высокие процентные ставки в экономике, говорится в докладе о денежно-кредитной политике (ДКП), опубликованном Банком...
 
08 ноября 2023 года 09:10

S&P 500 показывает самый долгий непрерывный подъем за 2 года

Уолл-стрит выросла по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы крупнейших стран АТР слабо снижаются за исключением австралийского. Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в среду утром.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали новости компаний, статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 4,8% относительно предыдущего месяца - до $61,5 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в августе отрицательное сальдо торгового баланса составляло $58,7 млрд, а не $58,3 млрд, как было объявлено ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя в сентябре до $59,9 млрд, то есть на 2,7% относительно предварительно заявленного августовского уровня, по данным Trading Economics.

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью Bloomberg заявил, что руководство ФРС не обсуждало условия начала снижения процентных ставок.

"Мы с коллегами не обсуждаем, когда начать готовиться к снижению ставок", - отметил он.

Однако, по его словам, представители ЦБ обсуждали, что при уверенном замедлении инфляции денежно-кредитная политика регулятора будет все больше тормозить экономический рост, если не снизить ставки.

Вместе с тем охлаждение рынка труда в октябре стало положительной новостью, поскольку он стал более сбалансированным, заявил глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби в интервью CNBC. "Пока охлаждение - это то, что нужно, то, чего ожидаешь", - сказал он. Тем не менее главная задача Федрезерва - снизить инфляцию, пояснил Гулби.

Член совет управляющих ФРС Кристофер Уоллер также выразил свое мнение во вторник, назвав на конференции ФРБ Сент-Луиса землетрясением взлет доходности десятилетних американских гособлигаций на фоне жесткой политики центробанка.

Рыночная стоимость Intel Corp. (SPB: INTC) увеличилась на 2,2% после сообщений о том, что компания - главный кандидат на получение миллиардов долларов в качестве госфинансирования строительства безопасного производства микросхем для американских армии и разведки. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, выпуск может быть организован на базе существующего производственного комплекса Intel в Аризоне и призван снизить зависимость армии США от чипов из Восточной Азии и особенно Тайваня, у которого есть риск военной конфронтации с Китаем.

Капитализация биотехнологической Moderna Inc. (SPB: MRNA) также выросла на 2,2% после новостей о начале строительства ее первого фармацевтического завода в Китае. Общая стоимость проекта - 3,6 млрд юаней ($501 млн).

Акции D.R. Horton Inc. (SPB: DHI) подорожали на 2,9%. Одна из крупнейших строительных компаний США в сфере жилой недвижимости в четвертом квартале 2023 финансового года снизила чистую прибыль на 7,5%, однако результат превзошел ожидания экспертов.

Разработчик программного обеспечения для мониторинга работы приложений Datadog Inc. (SPB: DDOG) в июле-сентябре получил скорректированную прибыль значительно лучше ожиданий, выручка и прогноз на четвертый квартал также превзошли оценки аналитиков. Цена его акций взлетела на 28,5%.

Благодаря сильной отчетности Datadog подскочила и капитализация разработчика систем управления базами данных MongoDB Inc. (SPB: MDB) - на 11%.

Котировки бумаг Uber Technologies (SPB: UBER) повысились на 3,7%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, в третьем квартале нарастила выручку на 11% - до $9,292 млрд - и завершила период с чистой прибылью лучше ожиданий, а также рекордной рентабельностью по скорректированной EBITDA.

Рыночная стоимость производителя и продавца сельскохозяйственной и строительной техники CNH Industrial, напротив, рухнула на 10,6% после сообщения о готовящемся делистинге с биржи Euronext Milan. Вместе с тем компания планирует выкупить свои акции на сумму до $1 млрд для ослабления потенциальной волатильности.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник вырос на 0,17% и составил 34152,6 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 0,28% - до 4378,38 пункта. Индикатор растет уже седьмые торги подряд - дольше всего с 8 ноября 2021 года.

Nasdaq Composite увеличился на 0,9% и составил 13639,86 пункта. Его серия сессий в плюсе продлилась до восьми и также стала самой длинной за два года.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) слабо снижаются за исключением австралийского.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте в среду, что ЦБ может рассмотреть возможность изменения денежно-кредитной политики не дожидаясь, пока темпы роста заработной платы превысят инфляцию, сообщает MarketWatch. Однако прежде чем принять такое решение, Центробанк должен быть "достаточно уверен" в том, что ситуация с доходами населения движется в нужном направлении. В сентябре зарплата с корректировкой на инфляцию снизилась по итогам восемнадцатого месяца подряд.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:16 МСК уменьшился на 0,05%.

В том числе снижаются котировки акций таких крупных компаний, как Mitsubishi UFJ (-3,7%), Kawasaki Kisen Kaisha (-1,9%), Mitsubishi Heavy Industries (-3,9%), Toyota Motor (-2%).

Бумаги нефтепроизводителя Inpex упали в цене на 4,9% из-за снижения стоимости нефти.

При этом котировки акций Mazda Motor и Nintendo подскочили на 10,8% и 6,2% соответственно на хорошей квартальной отчетности.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,05%.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителя компьютеров Lenovo, подешевевшие на 3,1%, нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 2,4% и 2,2% соответственно, автопроизводителя Geely и оператора казино Sands China (SPB: 1928) Ltd. - на 1,6%.

Также снижается стоимость ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - соответственно на 0,3% и 0,6%.

При этом дорожают бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) (SPB: 1810) - на 2,8%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) (SPB: 700) - на 0,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:16 МСК снизился на 0,5%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшились на 1,1%, сталелитейной Posco - на 0,1%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,9%, чипмейкера SK Hynix - на 1,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка поднялся на 0,3%.

Цена бумаг биофармацевтической компании Imugene Ltd подскочила на 22,7%, производителя строительных материалов James Hardie Industries - на 13,8%.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,9% и 2% соответственно.

Цена акций золотодобывающей St.Barbara Ltd уменьшилась на 2,5%, алюминиевой South32 Ltd - на 4,3%.

з Цены на нефть эталонных марок продолжают слабо снижаться в ходе торгов в среду после того, как днем ранее они резко упали до минимальных значений с 21 июля.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 МСК составляют $81,58 за баррель, что на $0,03 (на 0,04%) ниже цены на закрытие прошлой сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $3,57 (на 4,2%) - до $81,61 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на $0,21 (на 0,27%) и составляет $77,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии она рухнула на $3,45 (на 4,3%) - до $77,37 за баррель.

Министерство энергетики США во вторник ухудшило прогноз стоимости Brent на текущий год до $83,99 за баррель с $84,09 за баррель, на 2024 год - до $93,24 за баррель с $94,91 за баррель. Оценка для WTI на следующий год ухудшена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом - до $89,24 за баррель.

Среди факторов, оказывающих давление на нефтяные котировки, ведомство отмечает снижение мировых запасов, риски перебоев поставок, а также влияние добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 ноября 2023 года 12:46
"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены акций Софтлайн
"Мои Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы цены акций ПАО "Софтлайн", сообщается в материале аналитиков телеграм-канала Владимира Беспалова, Полины Паниной и Софьи Стрельцовой. "Софтлайн" занимает прочные позиции на российском IT-рынке как один из ведущих IT-маркетплейсов, который...    читать дальше
.
08 ноября 2023 года 12:18
"БКС МИ" рекомендует продавать акции ОГК-2 и ТГК-1, покупать бумаги Мосэнерго
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует продавать акции "ОГК-2" и "ТГК-1" и покупать бумаги "Мосэнерго", сообщается в обзоре аналитика Дмитрия Булгакова. "Три компании группы ГЭХ - "ОГК-2", "Мосэнерго" и "ТГК-1" - опубликуют результаты за 3К23 по МСФО до конца текущей недели. Мы ожидаем в...    читать дальше
.
08 ноября 2023 года 11:47
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Ростелекома
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "держать" для акций "Ростелекома", сообщается в обзоре аналитиков. "Ростелеком" опубликует результаты за 3К23 по МСФО в четверг, 9 ноября, и проведет телеконференцию. Мы прогнозируем достойные результаты благодаря сохранению хорошей динамики в...    читать дальше
.
08 ноября 2023 года 11:42
Рынок акций РФ утром просел вслед за мировыми площадками, лидируют в откате металлурги и нефтяники
Москва. 8 ноября. Рынок акций РФ утром в среду слабо просел на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (январская Brent стоит меньше $82 за баррель); лидерами снижения выступают бумаги металлургов и нефтяных компаний.    читать дальше
.
08 ноября 2023 года 11:26
Рубль, вероятно, пока останется вблизи достигнутых уровней - банк "Санкт-Петербург"
рс пары доллар/рубль, вероятно, пока останется вблизи достигнутых уровней (около 92,4 руб./$1), заметное падение нефтяных цен в мире в текущий момент не оказывает существенное влияние на российскую валюту в краткосрочной перспективе, при этом в дальнейшем остается потенциал к движению ниже 92...    читать дальше
.
08 ноября 2023 года 11:00
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг ФосАгро
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг (GDR) "ФосАгро", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина. "9 ноября "ФосАгро" планирует опубликовать отчетность за 3К23 по МСФО. Ожидаем рост выручки на 20% к/к (до 116 млрд руб.) благодаря ослаблению рубля и...    читать дальше
.
08 ноября 2023 года 10:38
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - окончательный индекс потребительских цен Германии за октябрь; - выступление главы Банка Англии; - встреча Еврогруппы; - розничные продажи еврозоны за сентябрь; -...    читать дальше
.
08 ноября 2023 года 10:24
Рубль может удержаться около 92,3 руб./$1 в среду - SberCIB
Курс пары доллар/рубль может удержаться около уровня 92,3 руб./$1 по итогам торговой сессии в среду, считают аналитики SberCIB Investment Research. "На рынке ОФЗ в центре внимания аукцион Минфина, будет предложен лишь 15-летний выпуск с фиксированным купоном ОФЗ-26243 (май 2038 года). Результаты...    читать дальше
.
08 ноября 2023 года 10:10
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Positive Technologies
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Positive Technologies, несмотря на планы эмитента ежегодно увеличивать количество бумаг в обращении, что будет размывать прибыль миноритариев, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Владимира Чернова. "На...    читать дальше
.
08 ноября 2023 года 09:52
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 8 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
08 ноября 2023 года 09:51
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит торги в диапазоне 3200-3250п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов на торгах в среду, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Однако учитывая падение цен на нефть, вполне допускаем, что индекс по итогам дня откатится к уровню 3200 пунктов. Отдаем предпочтение акциям...    читать дальше
.
08 ноября 2023 года 09:37
Текущая доходность ОФЗ отражает чрезмерный оптимизм рынка - ПСБ
Текущая доходность рублевых гособлигаций отражает чрезмерный оптимизм рынка и не учитывает сохраняющиеся проинфляционные риски в части стимулирующей бюджетной политики, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Активность торгов на...    читать дальше
.
08 ноября 2023 года 09:21
ПСБ не рекомендует покупать акции Positive Technologies в настоящее время
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) не рекомендуют покупать акции Positive Technologies в настоящее время, сообщается в обзоре. "Мы оцениваем финансовый отчет эмитента за III квартал и 9 месяцев 2023 года как негативный. Темпы роста замедлились, а дополнительные операционные расходы сужают перспективы...    читать дальше
.
08 ноября 2023 года 09:09
Уход котировок нефти ниже $80/барр. пока маловероятен - БКС Экспресс
Спуск котировок нефти марки Brent ниже $80 за баррель пока выглядит маловероятным сценарием, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов. "Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent оказались ниже $82 за баррель на торгах во вторник. Котировки растеряли не только весь рост на фоне конфликта на...    читать дальше
.
08 ноября 2023 года 08:59
Рубль малозаметно изменился к доллару и юаню на старте торгов на фоне неоднозначных внешних сигналов
Москва. 8 ноября. Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже утром в среду, рубль не проявил заметной динамики под влиянием противоречивых факторов.    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.