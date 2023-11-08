S&P 500 показывает самый долгий непрерывный подъем за 2 года

Уолл-стрит выросла по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы крупнейших стран АТР слабо снижаются за исключением австралийского. Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются в среду утром.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали новости компаний, статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 4,8% относительно предыдущего месяца - до $61,5 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в августе отрицательное сальдо торгового баланса составляло $58,7 млрд, а не $58,3 млрд, как было объявлено ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя в сентябре до $59,9 млрд, то есть на 2,7% относительно предварительно заявленного августовского уровня, по данным Trading Economics.

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью Bloomberg заявил, что руководство ФРС не обсуждало условия начала снижения процентных ставок.

"Мы с коллегами не обсуждаем, когда начать готовиться к снижению ставок", - отметил он.

Однако, по его словам, представители ЦБ обсуждали, что при уверенном замедлении инфляции денежно-кредитная политика регулятора будет все больше тормозить экономический рост, если не снизить ставки.

Вместе с тем охлаждение рынка труда в октябре стало положительной новостью, поскольку он стал более сбалансированным, заявил глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби в интервью CNBC. "Пока охлаждение - это то, что нужно, то, чего ожидаешь", - сказал он. Тем не менее главная задача Федрезерва - снизить инфляцию, пояснил Гулби.

Член совет управляющих ФРС Кристофер Уоллер также выразил свое мнение во вторник, назвав на конференции ФРБ Сент-Луиса землетрясением взлет доходности десятилетних американских гособлигаций на фоне жесткой политики центробанка.

Рыночная стоимость Intel Corp. (SPB: INTC) увеличилась на 2,2% после сообщений о том, что компания - главный кандидат на получение миллиардов долларов в качестве госфинансирования строительства безопасного производства микросхем для американских армии и разведки. Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, выпуск может быть организован на базе существующего производственного комплекса Intel в Аризоне и призван снизить зависимость армии США от чипов из Восточной Азии и особенно Тайваня, у которого есть риск военной конфронтации с Китаем.

Капитализация биотехнологической Moderna Inc. (SPB: MRNA) также выросла на 2,2% после новостей о начале строительства ее первого фармацевтического завода в Китае. Общая стоимость проекта - 3,6 млрд юаней ($501 млн).

Акции D.R. Horton Inc. (SPB: DHI) подорожали на 2,9%. Одна из крупнейших строительных компаний США в сфере жилой недвижимости в четвертом квартале 2023 финансового года снизила чистую прибыль на 7,5%, однако результат превзошел ожидания экспертов.

Разработчик программного обеспечения для мониторинга работы приложений Datadog Inc. (SPB: DDOG) в июле-сентябре получил скорректированную прибыль значительно лучше ожиданий, выручка и прогноз на четвертый квартал также превзошли оценки аналитиков. Цена его акций взлетела на 28,5%.

Благодаря сильной отчетности Datadog подскочила и капитализация разработчика систем управления базами данных MongoDB Inc. (SPB: MDB) - на 11%.

Котировки бумаг Uber Technologies (SPB: UBER) повысились на 3,7%. Компания, предоставляющая услуги заказа такси и доставки еды, в третьем квартале нарастила выручку на 11% - до $9,292 млрд - и завершила период с чистой прибылью лучше ожиданий, а также рекордной рентабельностью по скорректированной EBITDA.

Рыночная стоимость производителя и продавца сельскохозяйственной и строительной техники CNH Industrial, напротив, рухнула на 10,6% после сообщения о готовящемся делистинге с биржи Euronext Milan. Вместе с тем компания планирует выкупить свои акции на сумму до $1 млрд для ослабления потенциальной волатильности.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник вырос на 0,17% и составил 34152,6 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 0,28% - до 4378,38 пункта. Индикатор растет уже седьмые торги подряд - дольше всего с 8 ноября 2021 года.

Nasdaq Composite увеличился на 0,9% и составил 13639,86 пункта. Его серия сессий в плюсе продлилась до восьми и также стала самой длинной за два года.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) слабо снижаются за исключением австралийского.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в парламенте в среду, что ЦБ может рассмотреть возможность изменения денежно-кредитной политики не дожидаясь, пока темпы роста заработной платы превысят инфляцию, сообщает MarketWatch. Однако прежде чем принять такое решение, Центробанк должен быть "достаточно уверен" в том, что ситуация с доходами населения движется в нужном направлении. В сентябре зарплата с корректировкой на инфляцию снизилась по итогам восемнадцатого месяца подряд.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:16 МСК уменьшился на 0,05%.

В том числе снижаются котировки акций таких крупных компаний, как Mitsubishi UFJ (-3,7%), Kawasaki Kisen Kaisha (-1,9%), Mitsubishi Heavy Industries (-3,9%), Toyota Motor (-2%).

Бумаги нефтепроизводителя Inpex упали в цене на 4,9% из-за снижения стоимости нефти.

При этом котировки акций Mazda Motor и Nintendo подскочили на 10,8% и 6,2% соответственно на хорошей квартальной отчетности.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:21 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,05%.

В число лидеров снижения котировок на Гонконгской фондовой бирже входят акции производителя компьютеров Lenovo, подешевевшие на 3,1%, нефтяных PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 2,4% и 2,2% соответственно, автопроизводителя Geely и оператора казино Sands China (SPB: 1928) Ltd. - на 1,6%.

Также снижается стоимость ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) - соответственно на 0,3% и 0,6%.

При этом дорожают бумаги производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) (SPB: 1810) - на 2,8%, интернет-гиганта Tencent (SPB: 700) (SPB: 700) - на 0,5%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:16 МСК снизился на 0,5%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшились на 1,1%, сталелитейной Posco - на 0,1%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,9%, чипмейкера SK Hynix - на 1,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 с открытия рынка поднялся на 0,3%.

Цена бумаг биофармацевтической компании Imugene Ltd подскочила на 22,7%, производителя строительных материалов James Hardie Industries - на 13,8%.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,9% и 2% соответственно.

Цена акций золотодобывающей St.Barbara Ltd уменьшилась на 2,5%, алюминиевой South32 Ltd - на 4,3%.

з Цены на нефть эталонных марок продолжают слабо снижаться в ходе торгов в среду после того, как днем ранее они резко упали до минимальных значений с 21 июля.

Котировки январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 МСК составляют $81,58 за баррель, что на $0,03 (на 0,04%) ниже цены на закрытие прошлой сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $3,57 (на 4,2%) - до $81,61 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустилась на $0,21 (на 0,27%) и составляет $77,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии она рухнула на $3,45 (на 4,3%) - до $77,37 за баррель.

Министерство энергетики США во вторник ухудшило прогноз стоимости Brent на текущий год до $83,99 за баррель с $84,09 за баррель, на 2024 год - до $93,24 за баррель с $94,91 за баррель. Оценка для WTI на следующий год ухудшена на 1,8% по сравнению с октябрьским прогнозом - до $89,24 за баррель.

Среди факторов, оказывающих давление на нефтяные котировки, ведомство отмечает снижение мировых запасов, риски перебоев поставок, а также влияние добровольных сокращений добычи рядом стран ОПЕК+.