ПСБ не рекомендует покупать акции Positive Technologies в настоящее время

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) не рекомендуют покупать акции Positive Technologies в настоящее время, сообщается в обзоре.

"Мы оцениваем финансовый отчет эмитента за III квартал и 9 месяцев 2023 года как негативный. Темпы роста замедлились, а дополнительные операционные расходы сужают перспективы дивидендных выплат за 2023 год. Также начиная со следующего года на дивидендной доходности может отрицательно сказаться мотивация сотрудников через допэмиссии. В данный момент не рекомендуем акции к покупке. Лучше дождаться окончательного решения менеджмента относительно политики мотивации сотрудников и итоговых результатов за 2023 год (так как компания имеет циклическую структуру выручки и около 50% годовых поступлений приходится на четвертый квартал)", - пишут эксперты в материале банка.

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