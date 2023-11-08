Уход котировок нефти ниже $80/барр. пока маловероятен - БКС Экспресс

Спуск котировок нефти марки Brent ниже $80 за баррель пока выглядит маловероятным сценарием, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent оказались ниже $82 за баррель на торгах во вторник. Котировки растеряли не только весь рост на фоне конфликта на Ближнем Востоке, но и значительную часть летней переоценки на фоне продления добровольных сокращений ОПЕК+. Уже сейчас цены закладывают рост доступности топлива, который ожидается в I квартале 2024 года, - пишет аналитик в обзоре. - Однако спуск в район $80 за баррель пока выглядит преждевременным. ОПЕК+ держит в запасе опцию продления добровольных сокращений на 2024 год, а оперативные данные по спросу не показывают значимой тенденции к охлаждению. Котировки нефти марки Brent очень быстро могут отскочить в район $85-90 за баррель, причем возвращение выше $90 на фоне повышенной волатильности последних месяцев не выглядит чем-то маловероятным".

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