Рубль малозаметно изменился к доллару и юаню на старте торгов на фоне неоднозначных внешних сигналов

Москва. 8 ноября. Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже утром в среду, рубль не проявил заметной динамики под влиянием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,33 руб./$1 (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 9,01 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,4 коп. - до 12,69 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие ощутимой динамики курса рубля наблюдается на фоне сбалансированности негативных и позитивных факторов. Давление идет со стороны сильно просевших по итогам предыдущей сессии нефтяных котировок. На глобальных рынках наблюдается неоднозначное отношение к рисковым активам.

На стороне нацвалюты решения об обязательной продаже валютной выручки отдельными экспортерами, о повышении ЦБ России ключевой ставки до 15%, а также улучшение бюджетных показателей.

Федеральный бюджет РФ в январе-октябре, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП. Месяцем ранее дефицит, по оценке министерства, составлял 1,699 трлн рублей, или 1% ВВП. Позже федеральное казначейство уточняло оценку, снизив ее до 1,450 трлн рублей.

Доходы бюджета составили 23,106 трлн рублей, что на 4,4% выше объема поступлений за аналогичный период 2022 года. Ненефтегазовые доходы были на уровне 15,896 трлн рублей, увеличившись на 28,7% г/г. Минфин отмечает, что в целом объем и траектория поступления ненефтегазовых доходов по итогам января-октября свидетельствуют о значительном превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете.

Инфляция в России в годовом выражении постепенно начнет снижаться весной 2024 года по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

ЦБ ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2024 году (этот уровень, по мнению регулятор, тоже соответствует понятию "вблизи цели") и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Годовая инфляция, по прогнозу, продолжит ускоряться в IV квартале 2023 года - ЦБ ее оценивает в этот период в 7,25% (при этом регулятор отмечает, что это центральная точка прогнозного диапазона). "Инфляция с поправкой на сезонность в IV квартале 2023 года заметно превысит 4% в пересчете на год", - подчеркивает Банк России.

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции во вторник заявил о стабилизации ситуации на валютном рынке до конца этого года. По его оценке, фундаментальный курс рубля находится на уровне 85-90 руб/$1.

"Где-то в районе этих цифр рубль должен находиться, ну 90 плюс-минус. У нас нет ожиданий, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то. В целом мы прогнозируем до конца года стабильную ситуацию. Был период налоговых выплат, поэтому был большой спрос на рубли. Рубль укрепился, и целый ряд факторов продолжает поддерживать рубль, так что скорее тенденция больше к укреплению, чем к ослаблению", - заявил Греф.

Глава Сбербанка также отметил, что стабилизация курса рубля не является искусственным процессом.

"Скорее, искусственной ситуация была обратная, когда фактически был создан альтернативный валютный рынок OTC, выводился за рубеж и фактически за рубежом происходила конвертация рубля в доллары. Я думаю, что есть потенциал к тому, чтобы эти обороты вернуть на российскую площадку", - сказал Греф.

Сырьевой фактор курса валют не сильно отразился на его динамике. Упавшие накануне цены на нефть могут оказать влияние с некоторым лагом. Участники нефтяного рынка оценивали статданные крупного потребителя - Китая. Поставки нефти в страну увеличились в октябре на 13,5% в годовом выражении, нефтепродуктов - на 63%. При этом китайский импорт остается примерно на 1 млн баррелей в сутки ниже летних показателей, приводит MarketWatch слова аналитика Commerzbank Карстена Фрича.

"Учитывая рекордно высокую переработку, это разочаровывает, - заявил он. - В первые десять месяцев импорт нефти вырос на внушительные 14% год к году. Однако такие темпы обусловлены низкой базой сопоставления, поскольку год назад импорт сдерживали коронавирусные ограничения. Поэтому неудивительно, что эта статистика не оказывает сегодня поддержку котировкам".

Минэнерго США повысило прогноз потребления нефти жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году на 120 тыс. б/с, до 101,04 млн б/с. В ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США говорится, что прогноз потребления нефти и ЖУВ в мире в 2024 году повышен на 200 тыс. б/с, до 102,44 млн б/с. Таким образом, ведомство ожидает, что рост спроса на нефть в следующем году составит 1,4 млн б/с.

Прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) снижен в 2023 году на 20 тыс. б/с, до 12,9 млн б/c. Тем не менее, данный прогнозный показатель по-прежнему выше исторического рекорда добычи нефти в стране, который был установлен в 2019 году, - 12,315 млн б/с. Ведомство ожидает, что рекорд может быть обновлен уже в следующем году. EIA повысило прогноз добычи нефти на 2024 год на 30 тыс. б/с относительно отчета прошлого месяца, до 13,15 млн б/с.

Соединенные Штаты скорректировали прогноз добычи нефти и ЖУВ в России на 2023 год, увеличив его на 100 тыс. б/с, до 10,73 млн б/с. По оценке Минэнерго США, уровень производства нефти в России после начала конфликта на Украине значительно упал, но к середине 2023 года добыча стабилизировалась на уровне 10,6 млн б/с.

В среду утром цены на нефть эталонных марок показывают разнонаправленную динамику, колеблясь в пределах значений, достигнутых в ходе предыдущей сессии.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,67 за баррель, что на 0,07% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,25 за баррель, что на 0,16% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду демонстрируют неоднозначную динамику: китайский CSI 300 незначительно растет на 0,07%, японский Nikkei 225 опустился на 0,63%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,27%, южнокорейский Kospi снизился на 0,48%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднимается на 0,08%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрос на 0,28%.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали новости компаний, статданные и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 4,8% относительно предыдущего месяца - до $61,5 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны.

Вместе с тем охлаждение рынка труда в октябре стало положительной новостью, поскольку он стал более сбалансированным, заявил глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби в интервью CNBC. "Пока охлаждение - это то, что нужно, то, чего ожидаешь", - сказал он. Тем не менее, главная задача Федрезерва - снизить инфляцию, пояснил Гулби.

Член совет управляющих ФРС Кристофер Уоллер также выразил свое мнение во вторник, назвав на конференции ФРБ Сент-Луиса землетрясением взлет доходности десятилетних американских гособлигаций на фоне жесткой политики Центробанка.