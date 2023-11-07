Рубль во вторник укрепился к основным валютам, несмотря на сильное падение цен на нефть

Москва. 7 ноября. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов вторника. Рубль вырос к бивалютной корзине, несмотря на сильное падение цен на нефть.

Курс доллара США составил 92,26 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 13,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,68 руб./EUR1, подешевев на 41,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 25,85 копейки, до 95,15 руб. Курс китайского юаня опустился на 1 копейку, до 12,68 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепился к основным валютам по итогам вторника, несмотря на сильно подешевевшую нефть. Поддержку ему оказали принятые ранее стимулирующие меры, а также новости об улучшении показателей российского бюджета. По предварительным данным Минфина РФ, федеральный бюджет РФ в январе-октябре был исполнен с дефицитом 1,235 трлн рублей, или 0,7% ВВП.

Месяцем ранее дефицит, по оценке Минфина, составлял 1,699 трлн рублей, или 1% ВВП. Позже Федеральное казначейство уточняло оценку, снизив ее до 1,450 трлн рублей.

Таким образом, если сравнивать с предварительной оценкой Минфина, в октябре наблюдался профицит 464 млрд рублей, а если с оценкой Казначейства - 215 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что "в конечном итоге по результатам года будет определенный дефицит, в районе 1% ВВП".

Доходы бюджета составили 23,106 трлн рублей, что на 4,4% выше объема поступлений за аналогичный период 2022 года.

Нефтегазовые доходы составили 7,210 трлн рублей и снизились на 26,3% г/г. Месячная динамика нефтегазовых доходов, по мнению Минфина, остается на уровне, значимо превышающем их базовый размер (8 трлн рублей в год). В октябре 2023 года объем нефтегазовых доходов превысил уровень прошлого года более чем на 27%.

Базовые нефтегазовые доходы составили 5,933 трлн рублей.

Расходы бюджета в январе-октябре составили 24,341 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 11,7% г/г.

Фундаментальный курс рубля находится на уровне 85-90 руб./$1, Сбербанк (MOEX: SBER) прогнозирует стабильную ситуацию на валютном рынке до конца этого года, заявил глава банка Герман Греф в ходе пресс-конференции во вторник.

"Что касается валютной выручки, очевидно, что предложение на рынке стало больше", - заявил он, комментируя влияние президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами.

"Вы видите, что рубль стабилизировался. Я не считаю, что это искусственная ситуация. Скорее, искусственной ситуация была обратная, когда фактически был создан альтернативный валютный рынок OTC, выводился за рубеж и фактически за рубежом происходила конвертация рубля в доллары. Я думаю, что есть потенциал к тому, чтобы эти обороты вернуть на российскую площадку", - отметил глава банка.

По оценке Грефа, фундаментальный курс рубля находится в пределах 85-90 рублей за доллар. "Где-то в районе этих цифр рубль должен находиться, ну 90 плюс-минус. У нас нет ожиданий, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то. В целом мы прогнозируем до конца года стабильную ситуацию. Был период налоговых выплат, поэтому был большой спрос на рубли. Рубль укрепился, и целый ряд факторов продолжает поддерживать рубль, так что скорее тенденция больше к укреплению, чем к ослаблению", - заявил Греф.

Разница в темпах снижения доллара и евро обусловлена ростом доллара к большинству мировых валют на Forex, снижение евро усиливают слабые данные макроэкономической статистики.

Объем промышленного производства в ФРГ в сентябре упал на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник статуправление. Сокращение показателя произошло по итогам четвертого месяца подряд. При этом консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал снижение всего на 0,1%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в строительной отрасли еврозоны в октябре снизился до 42,7 пункта по сравнению с 43,6 пункта месяцем ранее, согласно данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит об ослаблении активности в отрасли, он находится в этой зоне уже восемнадцать месяцев подряд.

Дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 4,8% относительно предыдущего месяца - до $61,5 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в августе отрицательное сальдо торгового баланса составляло $58,7 млрд, а не $58,3 млрд, как было объявлено ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя в сентябре до $59,9 млрд, то есть на 2,7% относительно предварительно заявленного августовского уровня, по данным Trading Economics.

Между тем глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью Bloomberg заявил, что руководство ФРС не обсуждало условия начала снижения процентных ставок. "Мы с коллегами не обсуждаем, когда начать готовиться к снижению ставок", - отметил он.

Однако, по его словам, представители ЦБ обсуждали, что при уверенном замедлении инфляции денежно-кредитная политика регулятора будет все больше тормозить экономический рост, если не снизить ставки.

"Курс рубля к доллару во вторник показал нейтральную динамику. Валютная пара двигалась в узком диапазоне 92,2-92,9 руб./$1. Текущие движения подтверждают наше мнение о достижении рыночного баланса между спросом на иностранную валюту и ее предложением. На чаше весов рубля - обязательная продажа экспортерами большей части валютной выручки, позитивная динамика доходов бюджета и жесткость денежно-кредитной политики ЦБ. Текущий спад нефти негативен для нацвалюты, но он отразится на позициях рубля с временным лагом в несколько недель. Дополнительное давление на российскую валюту оказывается со стороны укрепления доллара к основным валютам. Индекс DXY прибавляет 0,4%, приближаясь к 105,5 пунктам. По нашим оценкам, на текущей неделе доллар сохранит движение в пределах 92-93 рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Российская валюта завершила день вблизи уровней конца прошлой недели, в районе 92,3 по отношению к доллару США. Поддержку рублю оказывает решение Банк России повысить ключевую ставку до 15%, что влияет на привлекательность российских активов, а также на снижение импорта. В краткосрочной перспективе котировки рубля могут сохраниться вблизи текущих уровней по отношению к доллару", - говорит портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть эталонных марок вечером во вторник падают более чем на 2,5% на фоне укрепления доллара США.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляет $82,64 за баррель, что на 2,97% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на сорт WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,83%, до $78,52 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,5% в ходе торгов во вторник, что понижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Вместе с тем опубликованные во вторник статданные из КНР показали, что поставки нефти в страну увеличились в октябре на 13,5% в годовом выражении, нефтепродуктов - на 63%.

При этом китайский импорт остается примерно на 1 млн баррелей в сутки ниже летних показателей, пишет MarketWatch.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 ноября на 62 копейки, до 92,4151 руб./$1, и уменьшил курс евро на 22,48 копейки, до 98,7863 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник опустился на 53,8 копейки по отношению к пятнице и составил 92,3777 руб./$1. В понедельник торги данным контрактом не проводились, так как в России был официальный выходной из-за празднования Дня единства. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК, напротив, поднялся на 10,28 копейки относительно понедельника и составил 92,4238 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 556,076 млн, из которых $465,87 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 090,206 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 15,68 относительно пятницы, до 98,7562 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился относительно понедельника на 28,74 копейки, до 98,7526 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR454,785 млн, из которых EUR125,494 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR329,291 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 7 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 117,9 млрд рублей (при лимите 3 трлн 140 млрд рублей и спросе 2 трлн 117,9 млрд рублей) в среднем по ставке 14,94% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 31 октября, банки разместили 1 трлн 950 млрд рублей (при лимите 1 трлн 950 млрд рублей и спросе 1 трлн 988,5 млрд рублей) в среднем по ставке 14,86% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 ноября опустилась на 8 базисных пунктов - до 14,23% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 23 базисных пункта - до 13,39% годовых, на 3 месяца - повысилась на 27 базисных пунктов, до 12,39% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 17 базисных пунктов, до 10,10% годовых.