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07 ноября 2023 года 19:01

Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на коррекционный рост UST

Москва. 7 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на коррекционный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 62,95% от номинала (доходность - 9,96% годовых). Котировки облигаций с погашением в 2042 году выросли за день всего на 1 базисный пункт - до 68,06% от номинала (их доходность не изменилась и составила 8,95% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 33,74% от номинала (доходность - 16,1% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 6 базисных пунктов - до 55% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, составив 31,62% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене за день на 3 базисных пункта - до 53,67% от номинала (их доходность увеличилась на 4 базисных пункта и составила 23,85% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 1,5 базисного пункта - до 49,95% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 19,31% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 168 базисных пунктов, составив 65,92% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 7 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренно позитивную динамику, отыгрывая новую порцию опубликованных в США статданных и заявления представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью Bloomberg заявил, что руководство ФРС не обсуждало условия начала снижения процентных ставок. "Мы с коллегами не обсуждаем, когда начать готовиться к снижению ставок", - отметил он. Однако, по его словам, представители ЦБ обсуждали, что при уверенном замедлении инфляции денежно-кредитная политика регулятора будет все больше тормозить экономический рост, если не снизить ставки.

Вместе с тем охлаждение рынка труда в октябре стало положительной новостью, поскольку он стал более сбалансированным, заявил глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби в интервью CNBC. "Пока охлаждение - это то, что нужно, то, чего ожидаешь", - сказал он. Тем не менее главная задача Федрезерва - снизить инфляцию, пояснил Гулсби.

В свою очередь дефицит внешнеторгового баланса США в сентябре увеличился на 4,8% относительно предыдущего месяца - до $61,5 млрд, сообщило во вторник министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе отрицательное сальдо торгового баланса составляло $58,7 млрд, а не $58,3 млрд, как было объявлено ранее. Эксперты в среднем прогнозировали повышение показателя в сентябре до $59,9 млрд, то есть на 2,7% относительно предварительно заявленного августовского уровня.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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