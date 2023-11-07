БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу

Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "Норникель", "Транснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Северсталь".

"Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке, - отмечают аналитики. - По итогам года Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды - около 33 руб. на акцию при коэффициенте дивидендных выплат в 50% (более 12% дивдоходности). Ближайшие драйверы в кейсе Сбербанка: отчетность за 10 месяцев в начале ноября, а также презентация стратегии развития на 2024-2026 годы и новой дивполитики 6 декабря".

На взгляд экспертов БКС, в нефтегазовом секторе интересны акции "ЛУКОЙЛа". Сильная сторона компании - щедрые дивиденды. По итогам 9 месяцев совет директоров "ЛУКОЙЛа" рекомендовал выплатить 447 руб. на акцию - 6,1% дивдоходности.

"Благодаря слабости рубля и высоким ценам на нефть дивидендная доходность "ЛУКОЙЛа" на горизонте 12 месяцев ожидается около 12-15%, - указывают стратеги. - Цены на нефть в последние недели скорректировались, однако остаются более чем комфортными для российских нефтяников. Для "ЛУКОЙЛа" потенциальным драйвером роста является возможность выкупа собственных акций у нерезидентов с 50% дисконтом. Если выкуп будет одобрен правительственной комиссией, компания дешево приобретет собственные бумаги, которые затем могут быть частично погашены. В таком случае справедливая оценка "ЛУКОЙЛа" может вырасти на 15-34%".

Еще одна компания, по мнению аналитиков, интересная на фоне слабого рубля - "Норникель". Фактор девальвации нацвалюты не до конца заложен в цене акций, с начала года котировки прибавили лишь 15%. Тем не менее "Норникель" решил возобновить выплату дивидендов - совет директоров рекомендовал выплатить по итогам 9 месяцев 915 руб. на акцию (5,2% дивдоходности).

"В рамках первой реакции рынка акции скорректировались от локальных вершин, - констатируют эксперты БКС. - Сказалась фиксация "по факту", а также, вероятно, были ожидания более крупных дивидендов. В среднесрочной перспективе возобновление выплат должно поддержать котировки. Дополнительный фактор поддержки - сплит акций".

Аналитики рекомендуют также обратить внимание на акции "Транснефти" в свете ожидаемого дробления (сплита) акций. "Текущая стоимость одной акции не позволяет добавлять бумаги в портфели инвесторам с небольшим капиталом, - подчеркивается в комментарии. - Сплит акций должен сделать акции "Транснефти" более доступными для частных инвесторов. После дробления ожидаем притока средств частных инвесторов в инструмент. Бумаги "Транснефти" также интересны как дивидендная фишка - дивдоходность летом 2024 года ожидается в районе 11-14%".

Сохраняют эксперты позитивные ожидания по "Северстали". На их взгляд, бумаги интересны как ставка на внутренний рынок стали. Конъюнктура позволяет компании зарабатывать, несмотря на объявленные ранее новые экспортные пошлины.

"Учитывая скопившиеся объемы кеша, а также благоприятную конъюнктуру компания должна вернуться к выплате дивидендов - альтернатив использованию средств не так много, - уверены в БКС. - При спокойной ситуации на рынке "Северсталь" может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса к концу года или к лету 2024 года. Факт возобновления выплаты дивидендов "Норникелем" должен стать триггером для сектора в целом и "Северстали" в частности".

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