"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "Мечела" в ожидании сильных операционных результатов в середине ноября, а также значительного роста цен на ключевые продукты компании, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

"По данным аналитического агентства MMI (Metals&Mining Intelligence), производство концентрата коксующегося угля на активе Якутуголь "Мечела" в сентябре выросло в ~3 раза по сравнению со средним за 1П23 в результате инвестиций в начале года, - пишут аналитики Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский. - Таким образом, по нашим расчетам, в III квартале 2023 года продажи коксующегося угля третьим лицам могут вырасти более чем в два раза по сравнению со средним квартальным уровнем в 1П23".

Цены на австралийский коксующийся уголь выросли на 52% с июля на фоне роста производства стали в Индии и проблем со стороны предложения, отмечают далее эксперты. Помимо этого, цены на арматуру - основной продукт "Мечела" в стальном дивизионе - с середины августа прибавили 25% в рублях.

"Сохраняем позитивный взгляд на "Мечел" в ожидании сильных операционных результатов в середине ноября, а также значительного роста цен на ключевые продукты компании. При текущем курсе и ценах отмечаем привлекательную оценку - акции "Мечела" торгуются по мультипликатору 1y-fwd EV/EBITDA 1.9х и по мультипликатору 1y-fwd Р/E 1.2х. Кроме того, по нашим оценкам, компания генерирует 60-80% доходности FCF, что позволит ей снизить долговую нагрузку почти до нуля к 2025 года", - указывают аналитики телеграм-канала.

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