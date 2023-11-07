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07 ноября 2023 года 15:50

Рубль днем умеренно укрепляется к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов

Москва. 7 ноября. Доллар США, евро и китайский юань дешевеют на Московской бирже днем во вторник, рубль укрепляется к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов.

Курс доллара США составил 92,35 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,61 руб./EUR1, подешевев на 48 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 23,94 копейки, до 95,17 руб. Курс китайского юаня опустился на 2 копейки, до 12,66 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь немного повышается к основным валютам в ходе дневных торгов вторника после длительных выходных и в ожидании новых стимулов к движению. Разница в темпах снижения доллара и евро обусловлена падением европейской валюты в паре с долларом на глобальном рынке после выхода слабых данных макроэкономической статистики.

Объем промышленного производства в ФРГ в сентябре упал на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник статуправление. Сокращение показателя произошло по итогам четвертого месяца подряд. При этом консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал снижение всего на 0,1%.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в строительной отрасли еврозоны в октябре снизился до 42,7 пункта по сравнению с 43,6 пункта месяцем ранее, согласно данным Hamburg Commercial Bank и S&P Global. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит об ослаблении активности в отрасли, он находится в этой зоне уже восемнадцать месяцев подряд.

Фундаментальный курс рубля находится на уровне 85-90 руб./$1, Сбербанк (MOEX: SBER) прогнозирует стабильную ситуацию на валютном рынке до конца этого года, заявил глава банка Герман Греф в ходе пресс-конференции во вторник.

"Что касается валютной выручки, очевидно, что предложение на рынке стало больше", - заявил он, комментируя влияние президентского указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами.

"Вы видите, что рубль стабилизировался. Я не считаю, что это искусственная ситуация. Скорее, искусственной ситуация была обратная, когда фактически был создан альтернативный валютный рынок OTC, выводился за рубеж и фактически за рубежом происходила конвертация рубля в доллары. Я думаю, что есть потенциал к тому, чтобы эти обороты вернуть на российскую площадку", - отметил глава банка.

По оценке Грефа, фундаментальный курс рубля находится в пределах 85-90 рублей за доллар. "Где-то в районе этих цифр рубль должен находиться, ну 90 плюс-минус. У нас нет ожиданий, что он сильно от этих уровней уйдет куда-то. В целом мы прогнозируем до конца года стабильную ситуацию. Был период налоговых выплат, поэтому был большой спрос на рубли. Рубль укрепился, и целый ряд факторов продолжает поддерживать рубль, так что скорее тенденция больше к укреплению, чем к ослаблению", - заявил Греф.

Курс валютной пары "доллар-рубль" может продолжить движение в диапазоне 91,5-93,5 руб./$1 на текущей неделе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль на прошедшей неделе укреплялся даже на фоне завершившегося налогового периода. Фактор "начала месяца", когда спрос на валюту растет из-за обнуления месячного лимита на операции с активами нерезидентов, перестал оказывать выраженное негативное влияние на российскую валюту. Это может быть связано с введением ограничений на вывод валюты из страны при продаже активов нерезидентов. В целом на текущей неделе курс может продолжить двигаться в диапазоне 91,5-93,5 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

Рубль может укрепиться до 92 руб./$1 во вторник, полагают аналитики SberCIB Investment Research. После длинных выходных экспортеры могут увеличить продажи валюты, и рубль достигнет 92 руб./$1, допускают эксперты.

Баррель Brent в понедельник подорожал на $0,29, до $85,18, напоминают в SberCIB. На выходных Саудовская Аравия подтвердила, что, как и Россия, намерена продлить добровольное снижение добычи на декабрь (на 1 млн барр.).

Падение цен на нефть во вторник ускорилось, стоимость WTI опустилась ниже $80 за баррель впервые более чем за два месяца. Давление на рынок оказывают опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на энергоносители.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК во вторник составляет $83,56 за баррель, что на 1,89% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на сорт WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,81%, до $79,39 за баррель.

Эксперты Wood Mackenzie отмечают, что низкие темпы экономического роста в Европе негативно сказываются на промышленном секторе, что в свою очередь ведет к падению спроса на бензин и дизельное топливо.

Промпроизводство в Германии в сентябре снизилось на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило во вторник Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозировали уменьшение показателя лишь на 0,1%.

Статданные из Китая, также опубликованные во вторник, показали более резкое, чем ожидалось, сокращение объемов экспорта в октябре.

Банк России во вторник, 7 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 117,9 млрд рублей (при лимите 3 трлн 140 млрд рублей и спросе 2 трлн 117,9 млрд рублей) в среднем по ставке 14,94% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 31 октября, банки разместили 1 трлн 950 млрд рублей (при лимите 1 трлн 950 млрд рублей и спросе 1 трлн 988,5 млрд рублей) в среднем по ставке 14,86% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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