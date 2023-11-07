"Финам" рекомендует покупать акции Thermo Fisher Scientific с прогнозной ценой $543,1

"Финам" рекомендует покупать акции Thermo Fisher Scientific с прогнозной стоимостью $543,1 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 21,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Эмитент - крупный представитель медицинского хайтека, пользующийся уважением в медицинских кругах. Ежегодно компания выводит на рынок десятки новых наименований высокотехнологичной продукции и идет в ногу с реалиями здравоохранения. Thermo Fisher Scientific была и остается одним из ключевых бенефициаров тенденции старения населения в странах Запада, и отставание динамики ее акций от рынка представляется необоснованным с фундаментальной точки зрения", - пишет аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Thermo Fisher Scientific - разработчик и поставщик высокотехнологичных инструментов, химикатов и расходных материалов для научных исследований в области биотехнологий и фармацевтики, , а также для больниц, лабораторий клинической диагностики, университетов, исследовательских организаций и правительственных агентств.

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