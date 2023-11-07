Бумаги Окей остаются непривлекательными для покупок - SberCIB

Бумаги "О''Кей" по-прежнему остаются непривлекательными для вложений инвесторов, считают старший аналитик SberCIB Investment Research Михаил Красноперов и аналитик Екатерина Усанова.

"Группа опубликовала в пятницу операционные результаты за третий квартал 2023 года. Эмитент по-прежнему отдает приоритет сегменту дискаунтеров: их долю в выручке планируется увеличить с 32,5% в 3К23 до 50% в среднесрочной перспективе. Формат гипермаркетов остается под давлением: выручка сегмента продолжает снижаться. Отток трафика из дискаунтеров второй квартал подряд вызывает беспокойство. Мы по-прежнему не считаем бумаги компании привлекательной инвестицией", - отмечают эксперты в комментарии.

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