S&P 500, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 4340-4400п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 4340-4400 пунктов, полагает старший аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

"Полагаем, что в ходе предстоящей сессии волатильность на американских фондовых площадках будет умеренной. Баланс рисков представляется нейтральным. Ориентир для S&P 500 на день - 4340-4400 пунктов. На текущей неделе биржевые игроки рассчитывают на дальнейшие разъяснения планов ФРС от Джерома Пауэлла, а также голосующих представителей руководства регулятора (глав ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, Далласа Лори Логан). Во вторник будут опубликованы ежемесячные данные по торговому балансу США (консенсус предполагает рост показателя на 2,5% м/м, до $59,8 млрд)", - указывает эксперт в комментарии.

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