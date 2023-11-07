"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Россети с целью 0,1430 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Россети" с целью 0,1430 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,5%, стоп-приказ: 0,1197 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"3 ноября компания отчиталась по РСБУ за 9 месяцев 2023 года. Чистая прибыль компании за указанный период составила 458,8 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 187,43 млрд руб. в предыдущем году. Выручка выросла на 25,4% (до 235,09 млрд руб. против 187,43 млрд руб. годом ранее)", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 0,1197 руб. риск на портфель составит 0,20%", - указывают в "Финаме".

ПАО "Россети" - российская энергетическая компания, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии.

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