"Тинькофф Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Positive Technologies в ожидании следующих финансовых результатов эмитента, новостей по опционной программе и позитивных катализаторов роста, сообщается в материале аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Российский представитель кибербеза представил результаты по МСФО по итогам девяти месяцев 2023 года. Ключевые показатели год к году сильно просели, только выручка выросла. Компания скорректировала свои ожидания по отгрузкам за год, теперь она ожидает получить 22,5-27,5 вместо 25-30 млрд руб. Для достижения этой цели четвертый квартал должен принести более 60% годовых отгрузок. Positive Technologies продолжает активно инвестировать в исследования и разработки, в маркетинг, а также вкладывается в усиление команды. Капитализируемые расходы выросли в три раза по сравнению с прошлым годом, - указывает эксперт в обзоре. - В октябре компания утвердила рекомендации по выплате дополнительных дивидендов за 2022 год в размере 15,8 руб. на акцию (менее 1% доходности). С учетом предыдущих выплат совокупный дивиденд составил 72,61 руб. на акцию. На инвестиционный кейс компании оказывают влияние недавно появившиеся новости о программе мотивации, согласно которой объем допэмиссии акций может составить до 25% от капитала при удвоении капитализации".

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