Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Eli Lilly до $490

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Eli Lilly and Co. до $490 за штуку и сохраняет рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

"Результаты Eli Lilly за третий квартал 2023 года оказались лучше ожиданий инвесторов. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,1, притом что в консенсус закладывался убыток в размере $0,18. Спрос на противодиабетический препарат Mounjaro, обнаруживший также способность эффективно бороться с ожирением, остается сильным. Компания постепенно решает проблемы с дефицитом поставок", - пишет эксперт.

В отчетном периоде Eli lilly заключила несколько сделок, укрепляющих ее ранний пайплайн, отмечает Зубков. "Разрешение на терапию язвенного колита с помощью средства Omvoh расширит перечень новых препаратов компании и обеспечит продолжение интенсивного роста выручки, - указывает аналитик. - Решение FDA по Donanemab, предназначенного для лечения некоторых форм болезни Альцгеймера, пока откладывается. Гайденс изменен в рамках корректировки на поглощенные расходы IPR&D".

Гайденс Eli LillY на 2023 год по-прежнему предполагает выручку в диапазоне $33,4-33,9 млрд при скорректированной валовой рентабельности на уровне 80%, напоминает Зубков.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.