Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Positive Technologies на уровне "покупать"

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций Positive Technologies на уровне "покупать" на фоне опубликованных компанией финансовых результатов за 9М23, сообщается в комментарии аналитика Константина Белова.

"Компания Positive Technologies опубликовала финансовые результаты за 9М23, отразившие быстрое развитие бизнеса, - отмечает эксперт. - В частности, показатель "отгрузки с НДС" вырос на 32% г/г до 8,9 млрд руб. (из них 2 млрд руб. пришлось на сентябрь), а за 10М23 достиг, по предварительным данным компании, 11,2 млрд руб. По итогам года Positive Technologies ожидает его в диапазоне 22,5-27,5 млрд руб. Это несколько ниже ранее заявлявшейся цели в 25-30 млрд руб., но все равно предполагает фактически удвоение бизнеса по сравнению с прошлым годом".

Снижение целевого диапазона "отгрузок с НДС" на год может оказать краткосрочное давление на котировки акций Positive Technologies, полагает белов. Однако бизнес компании по-прежнему растет впечатляющими темпами, а убытки на уровне EBITDAC и NIC за 9М23, на взгляд аналитика, отражают масштабные инвестиции в разработку и значительное влияние фактора сезонности на продажи.

"По акциям компании, которая представляется одним из главных бенефициаров растущего спроса на отечественные решения в области кибербезопасности, мы подтверждаем рейтинг "покупать", - резюмирует стратег инвестбанка.

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