SberCIB закрыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 250 руб

SberCIB Investment Research закрывает торговую идею на покупку бумаг "Роснефти" с целевой ценой 250 руб. за штуку, открытую 31 мая 2023 года, сообщается в комментарии аналитика Геннадия Суханова.

"Бумага с тех пор выросла на 35%, - констатирует эксперт. - Мы ожидаем, что высокие процентные ставки негативно повлияют на прибыль "Роснефти", так как большая часть ее долга с плавающей процентной ставкой. По нашим оценкам, процентные расходы компании могут вырасти наполовину в 2023 - 2024 годах. Кроме того, более высокая ставка дисконтирования может стать поводом для переоценки и списания активов, что негативно повлияет на дивидендные выплаты за 2023 год. Целевая цена акций "Роснефти" наиболее чувствительна к изменению процентных ставок. Сейчас наша целевая цена - 57 руб., оценка "держать".

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