"КИТ Финанс Брокер" понизил рейтинг акций Сбербанка до "держать"

"КИТ Финанс Брокер" понизил рейтинг акций Сбербанка с "покупать" до "держать", отмечается в комментарии инвесткомпании.

"Сбер отчитался о финансовых результатах за III кв. 2023 года по МСФО - банк продолжает демонстрировать рост финансовых показателей, - пишет аналитик Дмитрий Баженов. - Чистая прибыль за 3К23 достигла рекордных 411,4 млрд руб. В результате, чистая прибыль Сбера за 9 мес. 2023 года составила 1148,9 млрд руб. Рентабельность капитала выросла до 26%. Таким образом, банк уже заработал дивиденды в размере 25,4 руб. на оба типа акций. В связи с этим мы оставляем наш прогноз по дивидендам за 2023 год в размере 33 руб. на оба типа акций. Кроме этого, Сбер сообщил, что на фоне роста процентных ставок, чистый процентный доход будет расти. Так как половина портфеля юрлиц с плавающей ставкой".

В связи с вышеперечисленным, эксперт инвесткомпании пока сохраняет целевой ориентир по обыкновенным акциям около 300 руб., но на фоне роста процентных ставок снижает рейтинг с "покупать" до "держать".

"Акции Сбера в ближайшее время будут находиться в боковике, - прогнозирует Баженов. - В 2024 году ЦБ перейдёт к снижению ключевой ставки, тогда акции отреагируют ростом. Есть вероятность, что к закрытию реестра под дивиденды котировки вырастут до 300 руб. Текущая доходность идеи из стратегии на II полугодие 2023 года составляет более 12,5%".

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