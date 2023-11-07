Рубль может торговаться в диапазоне 91,5-93,5 руб./$1 на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары доллар/рубль может продолжить движение в диапазоне 91,5-93,5 руб./$1 на текущей неделе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль на прошедшей неделе укреплялся даже на фоне завершившегося налогового периода. Фактор "начала месяца", когда спрос на валюту растет из-за обнуления месячного лимита на операции с активами нерезидентов, перестал оказывать выраженное негативное влияние на российскую валюту. Это может быть связано с введением ограничений на вывод валюты из страны при продаже активов нерезидентов. В целом на текущей неделе курс может продолжить двигаться в диапазоне 91,5-93,5 руб./$1", - пишут эксперты в комментарии.

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