"БКС МИ" подтверждает торговую идею на покупку акций ФосАгро

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею на покупку акций "ФосАгро", открытую 5 октября 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Подтверждаем идею "Лонг ФосАгро" с ожидаемой доходностью 10% до начала декабря. Сейчас доходность с открытия 5 октября составила 2%, - пишут эксперты. - Ждем хороших результатов за III квартал 2023 года (9 ноября) и рассчитываем на скорое возобновление дивидендов. Готовность компании платить до 100% свободного денежного потока, ежеквартальные выплаты (до недавнего времени), регулярное раскрытие - все это делает "ФосАгро" одной из наиболее прозрачных и хороших корпоративных историй на российском рынке".

При текущих капзатратах "ФосАгро" сохраняет положительный свободный денежный поток, подчеркивается в комментарии. Аналитики исходят из того, что выплаты дивидендов могут возобновиться ближе к концу года - возможно, после выхода результатов за III квартал.

"ФосАгро" фундаментально недооценена, несмотря на новостной негатив. Наша целевая цена на 12 месяцев сохраняется на уровне 8900 руб. за акцию, рекомендация "покупать". В отсутствие дополнительной налоговой нагрузки на сектор и при сохранении высоких цен на удобрения и слабого рубля бумага может восстановиться, а доходность идеи до начала декабря - составить 10%", - отмечают эксперты БКС.

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