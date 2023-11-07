Вероятно сохранение котировок ОФЗ вблизи достигнутых уровней на текущей неделе - ПСБ

Вероятно сохранение котировок рублевых гособлигаций вблизи достигнутых уровней на текущей неделе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки ОФЗ на прошедшей неделе перешли к восстановлению - доходности на коротком участке кривой снизились на 81 б.п., 10-летние бумаги - на 16 б.п., вплотную приблизившись к уровню 12% годовых. Инвесторы позитивно оценили более резкое повышение ключевой ставки (+200 б.п.) в рамках борьбы с инфляцией, что повышает вероятность перехода к снижению ставки в следующем году. Из краткосрочных факторов отметим стабилизацию рубля несмотря на окончание налогового периода. После коррекционного восстановления рынка на текущей неделе ожидаем сохранение котировок ОФЗ вблизи достигнутого уровня", - пишут эксперты в комментарии банка.

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