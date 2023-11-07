Вероятно возвращение валютного курса в диапазон 90-92 руб./$1 во вторник - ПСБ

Вероятно возвращение валютного курса в диапазон 90-92 руб./$1 во вторник, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Рубль в понедельник показал нейтральную динамику к доллару (курс американской валюты остался у 92,4 руб.), чуть ослаб к евро и юаню, - отмечает эксперт банка. - Торговая активность была крайне низкой ввиду выходного дня и отсутствия крупных участников рынка. Утром рубль инерционно несет символические потери, - участники рынка пытаются удержать доллар у линии среднесрочного восходящего тренда, отыгрывая снижение нефтяных котировок. Полагаем, что возобновление продажи валютной выручки экспортерами сегодня вернет доллар к снижению. Склонны ожидать ухода курса американской валюты в диапазон 90-92 руб./$1. Техническая уязвимость доллара дает основания ожидать повышения волатильности на валютном рынке в середине недели, - не исключаем попыток отката ниже 90 руб./$1 в ближайшие дни".

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