Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность "Группы Позитив", макростатистика США и еврозоны, данные по рынку нефти:

- Результаты "Группы Позитив" за 3К23 по МСФО;

- Промышленное производство в Германии за сентябрь;

- Индекс цен производителей в еврозоне за сентябрь;

- Торговый баланс США за сентябрь;

- Выступления представителей ФРС США;

- Краткосрочный ежемесячный прогноз по рынку нефти от Минэнерго США;

- Недельные данные Американского института нефти по запасам углеводородов.

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