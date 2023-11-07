Рубль может укрепиться до 92 руб./$1 во вторник - SberCIB

Рубль может укрепиться до 92 руб./$1 во вторник, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

После длинных выходных экспортеры могут увеличить продажи валюты, и рубль достигнет 92 руб./$1, допускают эксперты.

Баррель Brent в понедельник подорожал на $0,29, до $85,18, напоминают в SberCIB. На выходных Саудовская Аравия подтвердила, что, как и Россия, намерена продлить добровольное снижение добычи на декабрь (на 1 млн барр.). Во вторник утром нефть торгуется вблизи $85/барр.

"Доходности ОФЗ в пятницу снизились в среднем на 23 б. п. вдоль кривой на фоне укрепления рубля. На наш взгляд, снижение доходностей выглядит избыточным, если учесть текущее значение ключевой ставки и планы ЦБ долго удерживать ставки на высоком уровне. В понедельник-вторник мы ожидаем стабилизации рынка перед очередными аукционами Минфина. Они покажут, насколько устойчивой может быть динамика последних дней", - пишут аналитики инвестбанка.

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