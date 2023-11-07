Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3200-3250п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Вполне вероятно, что во вторник увидим небольшое снижение индекса, ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3220 пунктов. Существенных факторов, которые позволили бы российскому рынку продолжить подъем вверх мы пока не наблюдаем", - указывает аналитик в комментарии.

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