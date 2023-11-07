Драйверов для роста рынка акций РФ "широким фронтом" в настоящее время нет - "Алор Брокер"

Драйверов для продолжения роста российских акций "широким фронтом" в настоящее время нет, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

"Внешний фон во вторник утром складывается негативный: снижаются котировки нефти, уйдя под отметку $85 за баррель марки Brent, в минусе торгуются промышленные и драгоценные металлы. Так что драйверов для продолжения роста российских акций "широким фронтом" нет, - пишет эксперт. - В понедельник повышенным спросом пользовались акции нефтянки, но во вторник ждем легкую коррекцию по большинству из них. Не исключено, что "лучше рынка" могут быть привилегированные акции "Сургутнефтегаза", которые откликнутся на снижение курса рубля. Бумаги "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа" торгуются на сильных сопротивлениях и вряд ли смогут их пробить в условиях дешевеющей нефти. На верхней границе боковика от начала августа находится Сбербанк. Нужны какие-нибудь драйверы для пробоя этой преграды и движения бумаги в район 295 рублей".

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