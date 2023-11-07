Техническая картина по нефти складывается негативная - БКС Экспресс

Техническая картина по нефти марки Brent складывается негативная, ближайшая поддержка расположена на уровне $83,5 за баррель, сообщается в комментарии экспертов БКС Экспресс.

"Цены на нефть в начале недели остаются в районе $85 за баррель. Позитивный эффект от подтверждения планов по добровольным сокращениям "мэйджоров" ОПЕК+ до конца 2023 года компенсируется смягчением опасений относительно поставок с Ближнего Востока, - отмечают аналитики. -Техническая картина по нефти марки Brent складывается негативная. Котировки фьючерсов закрепились ниже границы сходящегося треугольника и во вторник утром обновляют четырехнедельный минимум. Практически вся "ближневосточная" премия оказалась нивелирована. Ближайшая поддержка расположена на отметке $83,5 за баррель".

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