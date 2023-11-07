"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью $997,3 за штуку на сентябрь 2024 года, что предполагает потенциал роста 19,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"После рассмотрения квартального отчета мы сохраняем параметры инвестиционной идеи по акциям Regeneron Pharmaceuticals без изменения. Эмитент остается одним из наших фаворитов в биотехе", - отмечает аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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