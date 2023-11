Nasdaq продлил серию сессий в плюсе

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран АТР снижаются во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник утром.

Американские фондовые индексы выросли по итогам в понедельник, инвесторы оценивали новости компаний.

При этом трейдеры по-прежнему полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США завершила подъем процентных ставок, пишет Trading Economics.

Инфляция в Штатах замедлится до целевого показателя Федрезерва в следующие 8-10 месяцев, считает президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. При этом ставка американского ЦБ на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых достаточно высока, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию, заявил Бостик в интервью Bloomberg Television.

Член совета управляющих ФРС Лиза Кук в понедельник отметила, что американские банки, бизнес и население находятся в достаточно хорошем финансовом положении. "На мой взгляд, наш финансовая система гораздо устойчивее, чем в середине 2000-х", - заявила она в ходе выступления в Университете Дьюка.

Вместе с тем руководство центробанка внимательно отслеживает признаки стресса в финансовой системе, добавила Кук.

На этой неделе рынок ждет новых выступлений представителей ФРС, включая ее председателя Джерома Пауэлла, а также квартальных отчетов Uber Technologies (SPB: UBER), Carlyle, KKR, Walt Disney Co. (SPB: DIS) и MGM Resorts.

Акции оператора клубных курортов Bluegreen Vacations взлетели в цене более чем вдвое - на 106,8% - по итогам сессии в понедельник на новости о покупке этой компании конкурирующей Hilton Grand Vacations (SPB: HGV) примерно за $1,5 млрд с учетом долга.

Капитализация American International Group (SPB: AIG) (AIG) увеличилась на 0,3% после ее сообщения о планах продажи 50 млн акций своего публичного подразделения в сфере пенсионного страхования Corebridge Financial по неназванной фиксированной стоимости. Бумаги Corebridge, которую AIG продолжит деконсолидировать в этом году, подешевели на 2,9% - до $20,48 за штуку.

Энергетическая NRG Energy (SPB: NRG) анонсировала программу ускоренного выкупа акций (accelerated stock repurchase, ASR) на $950 млн. Ее бумаги подорожали на 1,6%.

Производитель кормов для домашних животных Freshpet Inc. (SPB: FRPT) в третьем квартале получил убыток меньше ожиданий и повысил годовой прогноз выручки. Его рыночная стоимость подскочила на 17%.

Акции Starbucks Corp. (SPB: SBUX) прибавили в цене 1,3%, хотя крупнейшая в мире сеть кофеен с 1 января повысит почасовую оплату труда розничных партнеров (сотрудников) в США минимум на 3%. В среднем компания платит около $17,5 в час.

Бумаги Disney, напротив, потеряли в стоимости 1,2%, PepsiCo - 0,1% после новостей о том, что главным финансовым директором медиакомпании станет CFO производителя безалкогольных напитков Хью Джонстон, покидающий его 30 ноября после 34 лет работы.

Рыночная капитализация Citigroup Inc. (SPB: C) понизилась на 0,5%. При этом телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщил, что руководители банка обсуждают с консультантами возможность сокращения не менее 10% персонала на нескольких крупных направлениях бизнеса, а среди топ-менеджеров доля увольнений может превысить эту планку.

Производитель продуктов питания Tyson Foods (SPB: TSN) сообщил об отзыве около 30 тыс. фунтов (13,6 тыс. кг) куриных наггетсов, выпускаемых под маркой Fun Nuggets, после жалоб потребителей на наличие металлических фрагментов в этой продукции. Рыночная стоимость Tyson опустилась на 1%.

Бумаги провайдера спутникового телевидения Dish Network рухнули в цене на 37,4%. Компания в третьем квартале неожиданно получила чистый убыток в размере $139 млн, или 26 центов на акцию, против прибыли в $412 млн, или 65 центов на акцию, годом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль в 11 центов на акцию.

Капитализация онлайн-ритейлера Beyond Inc. (бывший Overstock.com) уменьшилась на 3,5% после новостей об уходе CEO Джонатана Джонсона, которого на временной основе заменит президент компании Дэвид Нильсен. Летом платформа изменила свое коммерческое наименование на Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY), взяв название приобретенной ею незадолго до этого обанкротившейся сети магазинов.

Бумаги медиахолдинга Paramount Global (SPB: PARA) потеряли в стоимости 7,8% после того, как BofA Securities снизила их рейтинг сразу на две ступени - до "ниже рынка" с "покупать" - и прогнозную цену до $9 с $32 из-за отсутствия перспектив скорой продажи некоторых активов.

Цена акций производителя лития Albemarle (SPB: ALB) и израильской SolarEdge Technologies (SPB: SEDG), выпускающей оборудование для производства солнечной энергии, снизилась на 6,7% и 5,1% соответственно. Ведущие банки также ухудшили рекомендации для них.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в понедельник вырос на 0,1% и составил 34095,86 пункта. Standard & Poor''s 500 поднялся на 0,18% - до 4365,98 пункта. Оба индикатора завершили в плюсе шестую сессию кряду.

Между тем Nasdaq Composite увеличился на 0,3% и составил 13518,78 пункта. Индекс растет уже семь сессий подряд.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии.

Давление на рынок оказывают данные о более существенном, чем ожидалось, сокращении объема китайского экспорта в октябре, а также решение Резервного банка Австралии (RBA) возобновить подъем ставки.

Экспорт из КНР в прошлом месяце сократился на 6,4% в годовом выражении - до $274,83 млрд, говорится в опубликованном во вторник сообщении Главного таможенного управления КНР. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал менее значительное снижение - на 3,3%. В сентябре показатель уменьшился на 6,2%.

Китайский экспорт падает уже шесть месяцев подряд на фоне слабого зарубежного спроса.

Объем импорта в октябре неожиданно вырос на 3%, до $218,3 млрд. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 4,8%. В сентябре импорт упал на 6,2%.

"Условия для экспорта остаются неустойчивыми, - отмечает главный экономист по Китаю Standard Chartered Дин Шуан. - При этом нам необходимо больше данных о деловой активности в Китае, чтобы быть уверенными в том, что рост экспорта говорит об увеличении внутреннего потребления".

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,1% в ходе торгов во вторник, гонконгский Hang Seng - 1,5%.

В числе лидеров снижения в Шанхае - акции страховых компаний China Life Insurance (-2,7%) и Ping An Insurance (-1,6%).

В Гонконге резко дешевеют бумаги производителя спортивной одежды Li Ning Co. (-6,4%), а также Wharf Real Estate Investment (-4,7%), Sinopharm Group (-3,6%), Semiconductor Manufacturing (-3,9%).

Японский индекс Nikkei 225 опустился на 1,3% в ходе торгов.

В числе лидеров снижения в Токио - бумаги Toyota Motor (-0,5%), Mitsubishi Heavy Industries (-2,4%), Tokyo Electron (-1,7%), Keyence (-2,4%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi, подскочивший в понедельник на 5,7% благодаря запрету "коротких продаж", теряет 2,5% во вторник.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,3%.

Резервный банк Австралии (RBA) повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,35% годовых с 4,1% по итогам заседания во вторник. Это первый подъем ставки с июля. RBA удерживал ставку неизменной на предыдущих четырех заседаниях.

"Инфляция в Австралии прошла свой пик, однако остается слишком высокой, а также оказалась более устойчивой, чем мы ожидали несколько месяцев назад", - заявила глава RBA Мишель Буллок, слова которой приводятся в сообщении ЦБ. "Хотя RBA по-прежнему ожидает, что инфляция продолжит замедляться, это, вероятно, будет происходить медленнее, чем мы полагали", - отметила Буллок.

Согласно прогнозу австралийского ЦБ, инфляция в Австралии к концу 2024 года будет составлять около 3,5%, а к концу 2025 года будет ближе к верхней границе прогнозного диапазона в 2-3%.

Цены на нефть опускаются во вторник после небольшого подъема по итогам предыдущей сессии на фоне решений Саудовской Аравии и России о продлении добровольного ограничения добычи.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск во вторник составляет $84,77 за баррель, что на $0,41 (0,48%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В понедельник цена этих контрактов выросла на $0,29 (0,3%), до $85,18 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,36 (0,45%), до $80,46 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,31 (0,4%), до $80,82 за баррель.

Давление на рынок оказывают опасения ослабления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть. "Слабые экономические ожидания сдерживают нефтяной рынок и обосновывают позицию стран ОПЕК+, ограничивающих добычу", - отмечает аналитик OANDA Крейг Эрлам, слова которого приводит Market Watch.

В минувшие выходные стало известно, что Саудовская Аравия приняла решение не менять объем добровольного сокращения добычи нефти и сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года.

В декабре Эр-Рияд может пересмотреть параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства, сообщило в воскресенье саудовское государственное агентство со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики страны.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила в понедельник, что сохранит в декабре неизменной цену на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light. Цена этого сорта для азиатских покупателей росла пять месяцев подряд.

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.