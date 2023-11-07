Индексу Мосбиржи нужны существенные драйверы для продолжения безоткатного роста - БКС Экспресс

Индексу Мосбиржи может стать сложно продолжать безоткатный рост без появления новых существенных драйвером, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова.

"Российский рынок акций начал новую неделю с выраженной позитивной динамики, несмотря на сниженные торговые обороты из-за выходного дня. По акциям из индекса Мосбиржи прошло чуть более 40 млрд руб. Пониженная активность может наблюдаться на протяжении ближайших дней, что характерно для укороченной рабочей недели, - указывает аналитик. - Индекс Мосбиржи в понедельник прибавил около 1%. Стабильные покупки наблюдались весь день и позволили индикатору закрыть торги на внутридневном максимуме. За день котировки отыграли все падение предыдущей недели, но низкий торговый объем дает повод сомневаться в устойчивости новой растущей тенденции. Без существенных драйверов продолжать безоткатный рост может быть сложно".

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