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06 ноября 2023 года 19:39

Курс рубля практически не изменился в понедельник на фоне пониженной активности торгов

Москва. 6 ноября. Изменения доллара США, евро и китайского юаня по итогам торгов на Московской бирже оказались незначительными, курс рубля практически не изменился в понедельник на фоне влияния противоречивых внешних факторов, а также пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России.

Курс доллара США составил 92,3925 руб./$1 в 19:00 мск, что всего на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 99,09 руб./EUR1, подорожав на 14,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 5 копеек - до 95,41 рубля. Курс китайского юаня подрос к этому моменту всего на 2,2 копейки - до 12,679 рубля.

Банк России в понедельник не менял официальные курсы доллара и евро, которые с 4 ноября составляют 93,0351 руб./$1 и 99,0111 руб./EUR1 соответственно. Таким образом, доллар США закрылся на Московской бирже в понедельник на 64,26 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 7,89 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль не продемонстрировал ярко выраженной динамики к доллару, евро и китайскому юаню по итогам торгов в понедельник на фоне влияния противоречивых внешних факторов. Поддержку нацвалюте оказывали предпринятые ранее российскими властями меры по стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, включая повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 15% годовых на октябрьском заседании регулятора, а также обязанность продажи валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров. При этом активность торгов на бирже в целом была пониженной из-за официального выходного дня в России.

"После окончания налогового периода октября, сопровождавшегося крупными выплатами в бюджет, российской валюте пока удается сохранять занятые за последнее время позиции. Поддержку рублю сейчас, вероятно, оказывают не столько фактические продажи валюты экспортерами, сколько информационный фон и риторика, связанные с принимаемыми в данном направлении мерами. Все вместе заметно ограничило аппетит покупателей зарубежной валюты на ближайшее время", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Мировые цены на нефть остаются в плюсе вечером в понедельник, трейдеры продолжают следить за развитием конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск в понедельник составила $85,8 за баррель, что на 1,07% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,28%, до $81,54 за баррель.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) собирается наносить удары по силам группировки ХАМАС, которые укрываются в подземных туннелях и бункерах в северной части сектора Газа, заявил представитель ЦАХАЛ генерал-лейтенант Ричард Хехт. "Теперь мы собираемся подбираться к ним. Когда я говорю "подбираться к ним", речь идет и о поверхности, и о катакомбах", - приводит "Аль-Арабийя" его слова. Газета The Times of Israel отмечала, что, по мнению ЦАХАЛ, ночные бомбардировки сектора Газа нанесли значительный ущерб подземной инфраструктуре группировки. Также сообщалось, что сухопутные соединения ЦАХАЛ изолировали северную часть анклава.

Американские фондовые индексы демонстрируют умеренное повышение в начале торгов понедельника на фоне относительно небольшого потока новостей. Трейдеры по-прежнему полагают, что Федеральная резервная система (ФРС) США завершила подъем процентных ставок. Инфляция в Соединенных Штатах замедлится до целевого показателя Федрезерва в следующие 8-10 месяцев, считает президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик. При этом ставка американского ЦБ на текущем уровне в 5,25-5,5% годовых достаточно высока, чтобы оказывать понижательное давление на инфляцию, заявил Бостик в интервью Bloomberg Television.

Фондовые индексы США заметно подросли в пятницу, отыгрывая публикацию статданных, показавших охлаждение рынка труда США. Опубликованная статистика была воспринята трейдерами как сигнал того, что ФРС завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Как сообщило в пятницу министерство труда США, количество рабочих мест в американской экономике в октябре увеличилось на 150 тыс. (консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 180 тыс.). Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 297 тыс., а не на 336 тыс., как было объявлено ранее. При этом безработица поднялась до 3,9% с 3,8% месяцем ранее. Данные Минтруда также показали замедление темпов повышения зарплат в США.

В свою очередь фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона также выросли 6 ноября благодаря усилившимся ожиданиям, что ФРС завершила цикл ужесточения ДКП. Южнокорейский Kospi подскочил на 5,7% по итогам торгов вслед за введением властями страны запрета на "короткие" продажи акций местных компаний на следующие восемь месяцев - до конца июня 2024 года. Подъем Kospi стал самым значительным с марта 2020 года, индекс завершил торги на максимуме с сентября 2022 года. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2,4%, достигнув максимума за шесть недель. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%.

Вместе с тем европейские фондовые индексы в основном снижаются на торгах в понедельник, исключение составляет лишь британский индикатор FTSE 100. Трейдеры сфокусировались на внутриевропейских новостях, подтвердивших, что спад в экономике региона продолжается. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в октябре упал до минимума с ноября 2020 года - 46,5 пункта, показал окончательный отчет Hamburg Commercial Bank и S&P Global. Финальное значение индекса совпало с предварительным. Месяцем ранее этот показатель составил 47,2 пункта.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде деловой активности. Сводный PMI в еврозоне остается ниже этой отметки уже пять месяцев подряд. Октябрьский PMI в сфере услуг еврозоны также был подтвержден на предварительном уровне, он составил 47,8 пункта и был минимальным с февраля 2021 года. Сводные PMI и индикаторы сферы услуг в Германии, Франции и Италии в октябре были ниже отметки в 50 пунктов. В Испании сводный индекс опустился до 50 пунктов с 50,1 пункта месяцем ранее, а индикатор сферы услуг неожиданно поднялся до 51,1 пункта с 50,5 пункта в сентябре.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 мск снизился на 63,72 копейки по отношению к 3 ноября и составил 92,321 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $99,942 млн. Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" на Московской бирже в понедельник не проводились в связи с официальным выходным днем в России.

Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" по итогам торгов 6 ноября увеличился всего на 3,31 копейки, до 99,04 руб./EUR1. Объем торгов евро составил всего EUR37,716 млн. Торги контрактами "евро-рубль" расчетами "сегодня" в понедельник также не проводились.

В силу того, что в России 6 ноября официально является выходным днем, процентные ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот день не рассчитывались.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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