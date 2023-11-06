.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3235 п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, упала "СПБ биржа"
.
ГЛАВНОЕ
В сентябре промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
Рост промпроизводства в РФ в сентябре ускорился до 5,6% после 5,4% в августе, сообщил Росстат. Данные оказались чуть сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 5,5%. В январе-сентябре промпроизводство увеличилось на 3,3%
 
Лимиты по кредиткам выросли почти на треть
Средний чек по кредитным картам по состоянию на конец сентября составил 106,2 тыс. рублей. Это на 29% больше, чем годом ранее (82 тыс. рублей), говорится в данных "Скоринг бюро", пишут "Известия". Размер лимитов остается выше отметки 100 тыс. с...
 
Профсоюзы просят отказаться от моратория на трудовые проверки
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) просит правительство вывести из-под действия моратория трудовые проверки бизнеса. Организация считает, что отсутствие полноценного надзора не дает в полной мере защищать права работников, следует из...
 
Подготовлен проект "дорожной карты" для турбизнеса
В России могут узаконить невозвратные тарифы в отелях и разрешить заселяться в гостиницы без паспорта. Кроме того, каюты круизных лайнеров планируют приравнять к гостиничным номерам, а управлять снегоходом скоро можно будет с правами на автомобиль....
 
06 ноября 2023 года 19:29

Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3235 п по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме, упала "СПБ биржа"

Москва. 6 ноября. Рынок акций РФ в понедельник вырос на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (нефть Brent поднялась к $86 за баррель) и на ожиданиях скорого завершения монетарного ужесточения в США. Индекс РТС превысил 1100 пунктов на фоне укрепления рубля, индекс МосБиржи преодолел 3235 пунктов во главе с бумагами "НЛМК" и нефтяников. Аутсайдерами дня выступили акции "СПБ биржи" после введения санкций США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3235,11 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1103,78 пункта (+0,9%), цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,7%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 92,23 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +2,7% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,1% и +1,4% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,4%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,3%).

Акции "СПБ биржи" упали до 117,6 рубля (-4,2%) - минимума с начала января. Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами для проведения комплаенс-процедур, консультации займут не менее семи рабочих дней, говорится в сообщении торговой площадки.

Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внесло "СПБ биржу" (SPB: SPBE) в санкционный список. После этого объявления торги иностранными и российскими бумагами на бирже были приостановлены. В этот же день "СПБ биржа" сообщила о планах возобновить их 6 ноября, однако уже 3 ноября запустила торги российскими бумагами.

Как отмечает заместитель руководителя отдела анализа акций ФГ "Финам" Игорь Додонов, позитивные настроения на внешних площадках вызваны усилением надежд, что текущий цикл ужесточения монетарной политики в США уже завершен. Этому способствовали достаточно осторожные заявления главы ФРС Джерома Пауэлла по итогам недавнего заседания регулятора, а также более слабые, чем ожидалось, данные по рынку труда Штатов и еще ряд статданных, указавших на замедление американской экономики в начале IV квартала.

Как результат, по данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры сейчас лишь в 10% оценивают вероятность подъема ключевой ставки на 25 б.п. на декабрьском заседании ФРС, тогда как еще неделю назад эта вероятность составляла порядка 20%. На таком фоне наблюдается существенное снижение доходностей гособлигаций в мире. В частности, доходность 10-летних UST за неделю упала сразу на 27 б.п., до минимума более чем за месяц, что придало дополнительный импульс ценам рисковых активов.

На текущей неделе интерес будут представлять предварительный индекс потребительского доверия в США от Мичиганского университета за ноябрь, октябрьские данные по внешней торговле и инфляции в КНР, первая оценка динамики ВВП Великобритании в III квартале. В предстоящие дни также ожидаются выступления значительного числа представителей ФРС, которые могут пролить свет на будущую траекторию курса монетарной политики в США. Кроме того, рынки продолжат с тревогой наблюдать за происходящим на Ближнем Востоке, где израильская армия планирует в ближайшее время существенно расширить наземные операции в секторе Газа.

Российские фондовые индексы на фоне общемирового оптимизма умеренно подросли в понедельник, активность торгов снизилась из-за выходного в стране. Поддержку акциям также оказала отскочившая вверх нефть после подтверждения Саудовской Аравией и Россией намерений продолжать добровольное сокращение добычи нефти до конца текущего года. При этом сдерживающим фактором выступает укрепление рубля.

"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи консолидируется над 50-дневной скользящей средней. Ожидаем формирования подъема с новым тестированием недавних локальных максимумов", - считает Додонов.

В США в пятницу индексы акций выросли на 0,7-1,4% во главе с Nasdaq на фоне статданных, показавших охлаждение рынка труда США.

Опубликованная статистика была воспринята трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Это оказало поддержку не только Уолл-стрит, но и фондовым рынкам других регионов.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в американской экономике в октябре увеличилось на 150 тыс. Темпы роста замедлились по сравнению с 297 тыс. в сентябре, а безработица поднялась до 3,9% с 3,8% месяцем ранее. Данные Минтруда также показали замедление темпов повышения зарплат в США.

Подтверждением охлаждения американской экономики также стал отчет Института управления поставками (ISM), опубликованный в пятницу. Согласно данным ISM, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре упал до минимальных за пять месяцев 51,8 фпункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подскочил на 5,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), стагнирует Европа (индексы DAX, CAC40 просели на 0,3-0,5%, FTSE вырос на 0,4%), продолжился подъем в США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-0,3%).

Опубликованный в понедельник протокол заседания Банка Японии, прошедшего на прошлой неделе, показал, что руководство ЦБ считает необходимым сохранять мягкую денежно-кредитную политику, поскольку цель устойчивой и стабильной инфляции еще не достигнута.

Однако глава японского ЦБ Кадзуо Уэда заявил в ходе встречи с представителями бизнеса, что инфляция в стране вряд ли вернется к доковидным уровням в 0-1%.

На нефтяном рынке цены в понедельник корректируются вверх после падения на прошлой неделе.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,82 за баррель (+1,1% и -2,3% в пятницу), декабрьская цена WTI - $81,64 за баррель (+1,4% и -2,4% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent потеряла в цене 4,8%, WTI - 5,9%, по данным Dow Jones.

Опасения, связанные с разрастанием конфликта на Ближнем Востоке, несколько ослабели, и внимание трейдеров переключилось на перспективы спроса и предложения нефти на мировом рынке, отмечает Market Watch.

В воскресенье саудовское государственное агентство сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики, что страна не станет менять объем добровольного сокращения добычи нефти, сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года. При этом собеседник агентства отметил, что в декабре Саудовская Аравия пересмотрит параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства.

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+9,9%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+8,6%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (+7,1%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+5,9%), бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,3%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+4,9%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+4,7%).

Подешевели акции "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-3,6%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-2,8%), ПАО "Хендерсон" (SPB: HNFG) (-2,8%), ПАО "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-2,4%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 34,62 млрд рублей (из них 6,47 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,86 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,83 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 ноября 2023 года 11:50
Котировки нефти, скорее всего, вернутся в диапазон $85-90/барр. на текущей неделе - ПСБ
Котировки нефти Brent, скорее всего, вернутся в диапазон $85-90 за баррель на текущей неделе, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Цены на нефть Brent начинают неделю на минорной ноте, ближайший фьючерс не удерживает $85/барр., - констатирует аналитик. - Геополитическая премия...    читать дальше
.
07 ноября 2023 года 11:30
Рубль может торговаться в диапазоне 91,5-93,5 руб./$1 на текущей неделе - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары доллар/рубль может продолжить движение в диапазоне 91,5-93,5 руб./$1 на текущей неделе, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль на прошедшей неделе укреплялся даже на фоне завершившегося налогового периода. Фактор "начала месяца", когда спрос на валюту растет из-за...    читать дальше
.
07 ноября 2023 года 11:11
"БКС МИ" подтверждает торговую идею на покупку акций ФосАгро
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждают торговую идею на покупку акций "ФосАгро", открытую 5 октября 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Подтверждаем идею "Лонг ФосАгро" с ожидаемой доходностью 10% до начала декабря. Сейчас доходность с открытия 5 октября составила 2%, -...    читать дальше
.
07 ноября 2023 года 10:52
Вероятно сохранение котировок ОФЗ вблизи достигнутых уровней на текущей неделе - ПСБ
Вероятно сохранение котировок рублевых гособлигаций вблизи достигнутых уровней на текущей неделе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Котировки ОФЗ на прошедшей неделе перешли к восстановлению - доходности на коротком участке кривой снизились на 81 б.п., 10-летние бумаги - на 16 б.п.,...    читать дальше
.
07 ноября 2023 года 10:35
Вероятно возвращение валютного курса в диапазон 90-92 руб./$1 во вторник - ПСБ
Вероятно возвращение валютного курса в диапазон 90-92 руб./$1 во вторник, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Рубль в понедельник показал нейтральную динамику к доллару (курс американской валюты остался у 92,4 руб.), чуть ослаб к евро и юаню, - отмечает эксперт банка. -...    читать дальше
.
07 ноября 2023 года 10:23
Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут отчетность "Группы Позитив", макростатистика США и еврозоны, данные по рынку нефти: - Результаты "Группы Позитив" за 3К23 по МСФО; - Промышленное производство...    читать дальше
.
07 ноября 2023 года 10:10
Рубль может укрепиться до 92 руб./$1 во вторник - SberCIB
Рубль может укрепиться до 92 руб./$1 во вторник, полагают аналитики SberCIB Investment Research. После длинных выходных экспортеры могут увеличить продажи валюты, и рубль достигнет 92 руб./$1, допускают эксперты. Баррель Brent в понедельник подорожал на $0,29, до $85,18, напоминают в SberCIB. На...    читать дальше
.
07 ноября 2023 года 09:58
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3200-3250п во вторник - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3200-3250 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Вполне вероятно, что во вторник увидим небольшое снижение индекса, ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 3220 пунктов....    читать дальше
.
07 ноября 2023 года 09:52
Цены рублевых корпбондов во вторник могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива
Москва. 7 ноября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут слегка снизиться в рамках коррекции после заметного роста в течение последней недели под давлением наметившегося ухудшения внешней конъюнктуры, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
07 ноября 2023 года 09:48
Драйверов для роста рынка акций РФ "широким фронтом" в настоящее время нет - "Алор Брокер"
Драйверов для продолжения роста российских акций "широким фронтом" в настоящее время нет, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова. "Внешний фон во вторник утром складывается негативный: снижаются котировки нефти, уйдя под...    читать дальше
.
07 ноября 2023 года 09:35
Техническая картина по нефти складывается негативная - БКС Экспресс
Техническая картина по нефти марки Brent складывается негативная, ближайшая поддержка расположена на уровне $83,5 за баррель, сообщается в комментарии экспертов БКС Экспресс. "Цены на нефть в начале недели остаются в районе $85 за баррель. Позитивный эффект от подтверждения планов по добровольным...    читать дальше
.
07 ноября 2023 года 09:22
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Regeneron Pharmaceuticals
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций биотехнологической компании Regeneron Pharmaceuticals с прогнозной стоимостью $997,3 за штуку на сентябрь 2024 года, что предполагает потенциал роста 19,8% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "После рассмотрения...    читать дальше
.
07 ноября 2023 года 09:10
Nasdaq продлил серию сессий в плюсе
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран АТР снижаются во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник утром.    читать дальше
.
07 ноября 2023 года 09:09
Индексу Мосбиржи нужны существенные драйверы для продолжения безоткатного роста - БКС Экспресс
Индексу Мосбиржи может стать сложно продолжать безоткатный рост без появления новых существенных драйвером, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова. "Российский рынок акций начал новую неделю с выраженной позитивной динамики, несмотря на сниженные торговые обороты из-за...    читать дальше
.
07 ноября 2023 года 09:01
Рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов под влиянием внешнего негатива
Москва. 7 ноября. Доллар США и юань немного растут на Московской бирже утром во вторник, рубль снижается на фоне преобладающего негатива на мировых рынках.    читать дальше
.
Страница 1 из 3
.
1
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.