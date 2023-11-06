Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Starbucks до $116

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Starbucks Corp. до $116 за штуку, что предполагает потенциал роста 6% от текущего уровня, рекомендация - "держать", сообщается в аналитическом материале заместителя директора аналитического департамента Георгия Ващенко.

"Мы позитивно оцениваем результаты Starbucks за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 финансового года. Улучшились натуральные показатели, число международных кофеен превысило 20 тыс. Потребительский спрос остается устойчивым, несмотря на рост цен. В то же время эффект от отрицательных курсовых разниц относительно небольшой (ниже, чем у McDonalds). Starbucks шестой раз подряд увеличивает квартальную выручку, при этом в половине случаев она оказывалась лучше консенсуса. Третий раз подряд EPS превосходит ожидания. Большинство показателей также превысили консенсус. Годовая выручка, как и продажи за последние кварталы, стали рекордными. В отчетном квартале улучшилась операционная и чистая рентабельность. Компания ожидает, что высокие показатели маржинальности на домашнем рынке сохранятся в 2024 финансовом году", - указывает эксперт.

Starbucks последовательно увеличивает дивиденд, констатирует Ващенко: за шесть последних лет его размер удвоился. "Дивидендная доходность в текущих котировках составляет около 2,3%, что значительно ниже, чем у дивидендных лидеров рынка, но на длительном горизонте устойчивое повышение выплат имеет значение", - отмечает он.

Также аналитик обращает внимание на приемлемую долговую нагрузку и финансовую устойчивость эмитента. "Инвестиционный рейтинг позволит привлекать средства под инвестиционные проекты. По основным мультипликаторам Starbucks оценивается дороже, чем крупные конкуренты, однако, на наш взгляд, это оправдано устойчивыми темпами развития, в том числе на прогнозных периодах", - пишет он в обзоре.

"Бумаги компании будут рассматриваться преимущественно в качестве "акций роста" на долгосрочном горизонте. Их волатильность держится на уровне индекса широкого рынка. В краткосрочном плане котировки будут острее реагировать на текущие события, чем на фундаментальные ориентиры", - указывает Ващенко.

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