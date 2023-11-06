Изменения курса рубля в ходе торгов в понедельник незначительные на фоне пониженной активности

Москва. 6 ноября. Изменения доллара США, евро и китайского юаня в ходе дневных торгов на Московской бирже в понедельник незначительные; курс рубля стабилен к основным мировым валютам на фоне влияния противоречивых внешних факторов, а также пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России.

Курс доллара США составил 92,375 руб./$1 в 15:00 мск, что всего на 4,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 99,1675 руб./EUR1, подорожав на 22,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,4 копейки - до 95,43 рубля. Курс китайского юаня подрос к этому моменту всего на 2,2 копейки - до 12,679 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль не демонстрирует ярко выраженной динамики к доллару, евро и китайскому юаню в ходе дневных торгов на Московской бирже в понедельник на фоне влияния противоречивых внешних факторов. Поддержку нацвалюте оказывают предпринятые ранее российскими властями меры по стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, включая повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 15% годовых на октябрьском заседании регулятора, а также обязанность продажи валютной выручки для ряда крупнейших экспортеров. При этом активность торгов на бирже в целом пониженная из-за официального выходного дня в России.

"После окончания налогового периода октября, сопровождавшегося крупными выплатами в бюджет, российской валюте пока удается сохранять занятые за последнее время позиции. Поддержку рублю сейчас, вероятно, оказывают не столько фактические продажи валюты экспортерами, сколько информационный фон и риторика, связанные с принимаемыми в данном направлении мерами. Все вместе заметно ограничило аппетит покупателей зарубежной валюты на ближайшее время", - полагает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Мировые цены на нефть активно растут днем в понедельник на планах РФ и Саудовской Аравии. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск в понедельник составила $85,9 за баррель, что на 1,19% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,28%, до $81,54 за баррель.

В воскресенье саудовское государственное агентство сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики, что страна не станет менять объем добровольного сокращения добычи нефти, сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года. При этом собеседник агентства отметил, что в декабре Саудовская Аравия пересмотрит параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства. Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Новости из Москвы и Эр-Рияда не стали большой неожиданностью, но оказывают поддержку нефтяным котировкам на фоне сохранения ограниченного предложения на рынке, пишет Barron''s. Будущая динамика цен во многом будет зависеть от того, продлят ли эти два участника ОПЕК меры по сокращению добычи на начало 2024 года, отмечает издание.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в пятницу на фоне статданных, показавших охлаждение рынка труда США. Опубликованная статистика была воспринята трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Как сообщило в пятницу министерство труда США, количество рабочих мест в американской экономике в октябре увеличилось на 150 тыс. (консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 180 тыс.). Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 297 тыс., а не на 336 тыс., как было объявлено ранее. При этом безработица поднялась до 3,9% с 3,8% месяцем ранее. Данные Минтруда также показали замедление темпов повышения зарплат в США.

Подтверждением охлаждения американской экономики также стал отчет Института управления поставками (ISM), опубликованный в пятницу. Согласно данным ISM, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре упал до минимальных за пять месяцев 51,8 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее.

В свою очередь фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно выросли 6 ноября благодаря усилившимся ожиданиям, что ФРС завершила цикл ужесточения ДКП. Южнокорейский Kospi подскочил на 5,7% по итогам торгов вслед за введением властями страны запрета на "короткие" продажи акций местных компаний на следующие восемь месяцев - до конца июня 2024 года. Подъем Kospi стал самым значительным с марта 2020 года, индекс завершил торги на максимуме с сентября 2022 года. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2,4%, достигнув максимума за шесть недель. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,3%.

Вместе с тем европейские фондовые индексы в основном снижаются на торгах в понедельник. Трейдеры сфокусировались на внутриевропейских новостях, подтвердивших, что спад в экономике региона продолжается. Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне в октябре упал до минимума с ноября 2020 года - 46,5 пункта, показал окончательный отчет Hamburg Commercial Bank и S&P Global. Финальное значение индекса совпало с предварительным. Месяцем ранее этот показатель составил 47,2 пункта.

Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о спаде деловой активности. Сводный PMI в еврозоне остается ниже этой отметки уже пять месяцев подряд. Октябрьский PMI в сфере услуг еврозоны также был подтвержден на предварительном уровне, он составил 47,8 пункта и был минимальным с февраля 2021 года. Сводные PMI и индикаторы сферы услуг в Германии, Франции и Италии в октябре были ниже отметки в 50 пунктов. В Испании сводный индекс опустился до 50 пунктов с 50,1 пункта месяцем ранее, а индикатор сферы услуг неожиданно поднялся до 51,1 пункта с 50,5 пункта в сентябре.

В силу того, что в России 6 ноября официально является выходным днем, процентные ставки MosPrime Rate межбанковских кредитов в этот день не рассчитываются.