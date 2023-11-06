S&P 500 может провести ближайшие дни в режиме коррекции или боковых торгов - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 может провести несколько ближайших торговых сессий в режиме коррекции или бокового движения, считает аналитик Freedom Finance Global Артем Князев.

"В ходе предстоящей сессии прогнозируем среднюю волатильность, ожидаем ее снижение относительно уровня пятницы. "Индекс страха" находится на умеренном уровне. В части баланса рисков мы склоняемся к нейтральной картине. Позитивные тенденции, наблюдавшиеся в пятницу на фоне публикации данных, свидетельствующих об охлаждении рынка труда, могут оказать влияние и на торги понедельника, но все же полагаем, что данные уже учтены инвесторами. Единственным значимым макроэкономическим релизом будет отчет SLOOS - опрос старших кредитных специалистов, который ежеквартально проводит ФРС. Вероятно, он отразит инерционное продолжение тех же процессов, которые наблюдались ранее - ужесточение стандартов кредитования, а также снижение спроса на заемные средства, - указывает эксперт в обзоре. - Внимание инвесторов также будет уделено ожидающемуся вечером выступлению члена ФРС Кук в Университете Дьюка на тему финансовой стабильности. Если тезис о возможном смягчении тона Федрезерва на фоне охлаждения рынка труда найдет подтверждение в ее речи, это сохранит позитивный сантимент".

"Индекс S&P 500 завершил сессию пятницы чуть выше 50-дневной скользящей средней. Хотя RSI еще не достиг зоны перекупленности на дневном графике, мы полагаем, что уровень сопротивления 4400 пунктов выступит серьезной преградой и S&P 500 может провести ближайшие несколько сессий в режиме коррекции или бокового движения. Ближайшая поддержка находится на уровне 4270 пунктов, где пролегает 20-дневная скользящая средняя. Возврат к этой области может стать благоприятной возможностью для покупок", - считает Князев.

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