Freedom Finance Global рекомендует держать акции Ferrari N.V. с прогнозной стоимостью на уровне $331 за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Дмитрия Позднякова.

"Итальянский производитель автомобилей сегмента люкс отчитался за третий квартал выручкой и скорректированной EPS выше консенсус-прогноза. Эмитент в очередной раз продемонстрировал силу бренда, поставки вернулись к росту, а начало продаж новых моделей положительно повлияло на среднюю стоимость реализации. Мы не видим отчетливых сигналов к тому, что компания может столкнуться со снижением спроса, как и сигналов к тому, что она собирается существенно наращивать объемы производства. Рекомендуем держать бумаги эмитента. Наш таргет - $331, - указывает эксперт. - Оценка акций компании традиционно остается мало связана с другими автопроизводителями, которые соизмеримы с Ferrari по рыночной капитализации. Бумаги эмитента торгуются с премией к конкурентам, что оправдано ускоренными темпами роста выручки и исторически более высокой маржинальностью операций. Текущая оценка в 23 годовых EBITDA''2023 выглядит высокой".

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