Рынок акций РФ утром подрос вслед за миром, продолжают падать бумаги "СПБ биржи" из-за санкций США

Москва. 6 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос на фоне улучшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (Brent поднялась к $86 за баррель), индекс МосБиржи поднялся к 3215 пунктам, индекс РТС - к 1100 пунктам на фоне укрепления рубля. Продолжают снижение акции "СПБ биржи" после введения санкций США, из-за чего на площадке были приостановлены торги иностранными ценными бумагами.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3214,95 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1098,63 пункта (+0,45%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,4%.

Доллар просел до 92,18 рубля (-0,24 рубля).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,3% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,1% и +0,6% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).

Подешевели акции ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,1%).

Акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) снизились до 116,1 рубля (-5,5%) - нового минимума с начала января. Биржа приостановила торги иностранными ценными бумагами для проведения комплаенс-процедур, консультации займут не менее семи рабочих дней, говорится в сообщении торговой площадки.

Биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 2 ноября внесло "СПБ биржу" в санкционный список. После этого объявления торги иностранными и российскими бумагами на бирже были приостановлены. В этот же день "СПБ биржа" сообщила о планах возобновить их 6 ноября, однако уже 3 ноября запустила торги российскими бумагами.

По оценке директора по стратегии ФГ "Финам" Ярослава Кабакова, рынок акций РФ в понедельник будет отыгрывать подъем мировых фондовых площадок.

Крупнейшие экспортеры нефти Саудовская Аравия и Россия подтвердили в воскресенье, что продолжат добровольное сокращение добычи нефти до конца года, поскольку опасения по поводу спроса и экономического роста продолжают оказывать давление на рынки сырой нефти.

Индекс Мосбиржи пока остается в боковом тренде. На прошлой неделе новые санкции США затронули АФК "Систему", "СПБ биржу" и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), и ожидается, что в ближайшем будущем ЕС может ввести 12-й пакет антироссийских санкций. На "СПБ бирже" в понедельник основные торги будут возобновлены только по бумагам российских компаний, а иностранные бумаги будут оставаться недоступными, пока биржа не оповестит об изменениях.

"В понедельник стоит обратить внимание на акции Positive Technologies (MOEX: POSI) и VK (MOEX: VKCO) перед предстоящими отчетами на этой неделе. У Positive Technologies вторая половина года традиционно сильнее первой - ждем сильного отчета и существенного роста отгрузок. Расписки VK также могут показать сильный рост после редомициляции. Также стоит обратить внимание на металлургический сектор, включая акции "Русала", которые продолжат отыгрывать дивиденды ГМК "Норникель"", - считает Кабаков.

В США в пятницу индексы акций выросли на 0,7-1,4% во главе с Nasdaq на фоне статданных, показавших охлаждение рынка труда США.

Опубликованная статистика была воспринята трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики. Это оказало поддержку не только Уолл-стрит, но и фондовым рынкам других регионов.

По итогам прошедшей недели Dow Jones поднялся на 5,1% - максимально с октября 2022 года. Недельное повышение S&P 500 (+5,9%) и Nasdaq (+6,6%) стало самым существенным с ноября 2022 года.

Как сообщило в пятницу министерство труда США, количество рабочих мест в американской экономике в октябре увеличилось на 150 тыс. Темпы роста замедлились по сравнению с 297 тыс. в сентябре, а безработица поднялась до 3,9% с 3,8% месяцем ранее. Данные Минтруда также показали замедление темпов повышения зарплат в США.

Подтверждением охлаждения американской экономики также стал отчет Института управления поставками (ISM), опубликованный в пятницу. Согласно данным ISM, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре упал до минимальных за пять месяцев 51,8 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее.

В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi подскочил на 5,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE растут на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Значение сводного индекса менеджеров по закупкам (PMI) в Японии за октябрь было пересмотрено в лучшую сторону - до 50,5 пункта с предварительно объявленных 49,9 пункта, говорится в отчете Jibun Bank, рассчитывающего индикатор. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности. Показатель остался выше этой отметки десятый месяц подряд, однако снизился по сравнению с сентябрьскими 52,1 пункта.

Опубликованный в понедельник протокол заседания Банка Японии, прошедшего на прошлой неделе, показал, что руководство ЦБ считает необходимым сохранять мягкую денежно-кредитную политику, поскольку цель устойчивой и стабильной инфляции еще не достигнута.

Однако глава японского ЦБ Кадзуо Уэда заявил в ходе встречи с представителями бизнеса, что инфляция в стране вряд ли вернется к доковидным уровням в 0-1%.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вверх после падения на прошлой неделе.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $85,79 за баррель (+1,1% и -2,3% в пятницу), декабрьская цена WTI - $81,44 за баррель (+1,2% и -2,4% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent потеряла в цене 4,8%, WTI - 5,9%, по данным Dow Jones.

Опасения, связанные с разрастанием конфликта на Ближнем Востоке, несколько ослабли, и внимание трейдеров переключилось на перспективы спроса и предложения нефти на мировом рынке, отмечает Market Watch.

В воскресенье саудовское государственное агентство сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики, что страна не станет менять объем добровольного сокращения добычи нефти, сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года.

При этом собеседник агентства отметил, что в декабре Саудовская Аравия пересмотрит параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства.

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в сутки, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (+10,1% и +4,2% "префы"), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,8%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+5,5%), бумаги ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+4,1%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+3,6%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+3,5%), "Группы Позитив" (+3,5%), расписки "ВК" (+2,5%).

Акционеры United Medical Group (холдинговая компания "Европейского медицинского центра") в понедельник в 19:00 МСК на внеочередном собрании рассмотрят вопросы, связанные с редомициляцией компании с Кипра в РФ.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 7,7 млрд рублей (из них 1,02 млрд рублей пришлось на расписки "ВК", 939,6 млн рублей - на обыкновенные акции Сбербанка и 0,79 млрд рублей - на акции "НЛМК").