Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Apple

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $192 за штуку, сообщается в обзоре.

"Компания опубликовала неплохую отчетность за 4К23 финансового года (закончившийся 30 сентября) и год в целом, однако инвесторов тревожит снижение продаж в Китае, где серьезное торможение экономики сопровождается и усилением конкуренции со стороны Huawei Technologies. Помимо Китая, уменьшение выручки от реализации зафиксировано в Европе и Японии, хотя темпы снижения весьма умеренные (от 1% до 3%)", - отмечает старший аналитик Сергей Вахрамеев.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.