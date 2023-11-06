"БКС МИ" рекомендует держать акции НЛМК

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент опубликовал отчет за первое полугодие 2023 года по РСБУ. Выручка "НЛМК" составила 348,1 млрд руб., чистая прибыль - 73,1 млрд руб., валовая прибыль - 117,6 млрд руб., прибыль от продаж - 82,7 млрд руб., прибыль до налогообложения - 88,4 млрд руб., себестоимость продаж - 230,5 млрд руб. Отметим, что компания не стала раскрывать результаты за первое и второе полугодие 2022 года, поэтому фактическая динамика за год или полугодие не определена. Тем не менее считаем результаты вполне хорошими, учитывая высокую рентабельность на уровне 25%. Взгляд на компанию пока нейтральный, так как сталевар с октября 2024 года может столкнуться с запретом на поставки слябов в Европу. Рекомендация по бумагам - "держать", - указывают эксперты.

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