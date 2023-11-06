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06 ноября 2023 года 11:07
"БКС МИ" рекомендует держать акции НЛМК
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует держать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК), сообщается в материале аналитиков. "Эмитент опубликовал отчет за первое полугодие 2023 года по РСБУ. Выручка "НЛМК" составила 348,1 млрд руб., чистая прибыль - 73,1 млрд руб., валовая прибыль - 117,6 млрд руб., прибыль от продаж - 82,7 млрд руб., прибыль до налогообложения - 88,4 млрд руб., себестоимость продаж - 230,5 млрд руб. Отметим, что компания не стала раскрывать результаты за первое и второе полугодие 2022 года, поэтому фактическая динамика за год или полугодие не определена. Тем не менее считаем результаты вполне хорошими, учитывая высокую рентабельность на уровне 25%. Взгляд на компанию пока нейтральный, так как сталевар с октября 2024 года может столкнуться с запретом на поставки слябов в Европу. Рекомендация по бумагам - "держать", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЛМК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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.07 ноября 2023 года 10:10
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.07 ноября 2023 года 09:48
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.07 ноября 2023 года 09:22
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.07 ноября 2023 года 09:10
Фондовые индексы США выросли по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы стран АТР снижаются во вторник. Цены на нефть опускаются во вторник утром. читать дальше
.07 ноября 2023 года 09:09
Индексу Мосбиржи может стать сложно продолжать безоткатный рост без появления новых существенных драйвером, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Игоря Галактионова. "Российский рынок акций начал новую неделю с выраженной позитивной динамики, несмотря на сниженные торговые обороты из-за... читать дальше
.07 ноября 2023 года 09:01
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.06 ноября 2023 года 19:39
Москва. 6 ноября. Изменения доллара США, евро и китайского юаня по итогам торгов на Московской бирже оказались незначительными, курс рубля практически не изменился в понедельник на фоне влияния противоречивых внешних факторов, а также пониженной активности участников рынка из-за официального выходного дня в России. читать дальше
.06 ноября 2023 года 19:29
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