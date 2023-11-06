Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $200 за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Apple представила достаточно сильные результаты по итогам 4К23 финансового года, но ее прогнозы на текущий квартал снова оказалось неоднозначными из-за осторожных ориентиров в отношении выручки. Продажи iPhone в целом совпали с ожиданиями, даже несмотря на опасения относительно рынка Китая и ограничений производственных возможностей. На данный момент пессимизм, вызванный этими факторами, выглядит чрезмерным, их недостаточно для значимого пересмотра оценок эмитента вниз, - отмечает аналитик Егор Толмачев. - Экспансия Apple в новые регионы успешно продолжается, уверенный рост корпорация демонстрирует и на домашнем для себя рынке Северной Америки. Продажи Mac-устройств превосходят ожидания, как в целом и динамика восстановления рынка ПК. Рост высокомаржинального сервисного сегмента по-прежнему обгоняет заложенные в "гайденсы" темпы и оказывает положительное влияние на валовую маржу. Компания успешно контролирует затраты и сохраняет привлекательные параметры возврата средств инвесторам".

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