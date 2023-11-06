Торговая картина индекса Мосбиржи пока не меняется - БКС Экспресс

Торговая картина по индексу Мосбиржи в целом пока не меняется, остается актуальным сложившийся боковой диапазон, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Павла Гаврилова.

"Индекс Мосбиржи остается в районе 3200 пунктов, при этом картина в целом не меняется. Актуален боковой коридор, а предпосылок для выхода верх или вниз за его пределы все еще недостаточно. Локальной областью поддержки выступает диапазон 3180-3160 пунктов, при проходе сверху вниз техническая картина ухудшится", - отмечает аналитик.

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