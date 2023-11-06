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06 ноября 2023 года 09:10

Nikkei 225 достиг максимума за 6 недель

Фондовые индексы США выросли в пятницу. Азиатские фондовые индексы уверенно растут в понедельник. Цены на нефть поднимаются в понедельник утром.

Американские фондовые индексы уверенно выросли в пятницу на фоне статданных, показавших охлаждение рынка труда США.

Опубликованная статистика была воспринята трейдерами как сигнал того, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones Industrial Average поднялся на 5,1% - максимально с октября 2022 года. Недельное повышение S&P 500 (+5,9%) и Nasdaq Composite (+6,6%) стало самым существенным с ноября 2022 года.

Как сообщило в пятницу министерство труда США, количество рабочих мест в американской экономике в октябре увеличилось на 150 тыс. Темпы роста замедлились по сравнению с 297 тыс. в сентябре, а безработица поднялась до 3,9% с 3,8% месяцем ранее.

Данные Минтруда также показали замедление темпов повышения зарплат в США.

"Хорошая новость здесь в том, что охлаждение рынка труда, вероятно, будет удерживать Федрезерв от дальнейшего ужесточения политики", - отмечает главный инвестиционный директор Commonwealth Financial Network Брэд Макмиллан, слова которого приводит Market Watch.

"Одним из ключевых факторов, вызывавших опасения у ФРС, был перегрев экономики, а данные по рынку труда позволяют предположить, что эта проблема сошла на нет", - говорит эксперт.

Подтверждением охлаждения американской экономики также стал отчет Института управления поставками (ISM), опубликованный в пятницу. Согласно данным ISM, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре упал до минимальных за пять месяцев 51,8 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее.

Квартальные отчеты американских компаний, а также их прогнозы на будущее являются неоднородными.

Так, Apple Inc. (SPB: AAPL) зафиксировала снижение выручки по итогам четвертого квартала подряд, а ее прогноз на первый финквартал, который включает в себя рождественские праздники, оказался хуже ожиданий рынка. Акции Apple подешевели на 0,5% по итогам торгов в пятницу.

Тем временем финтех-компания Block Inc. (SPB: SQ) обнародовала гораздо более оптимистичный, чем ожидал рынок, прогноз на 2024 год. Block ожидает скорректированную EBITDA в следующем году на уровне $2,4 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков в $1,94 млрд. Компания также объявила в пятницу о запуске программы обратного выкупа акций на $1 млрд. Ее бумаги подорожали на 10,7%.

Капитализация одного из ведущих американских дистрибьютеров лекарственных препаратов Cardinal Health (SPB: CAH) увеличилась на 6,9%. Скорректированная прибыль компании в первом финквартале превзошла ожидания рынка. Кроме того, Cardinal Health улучшила прогноз для этого показателя на весь фингод.

Акции Booking Holdings (SPB: BKNG) выросли в цене на 0,7%. Чистая прибыль Booking в минувшем квартале увеличилась в 1,5 раза, а показатели скорректированной прибыли и выручки оказались сильнее прогнозов. Компания, однако, предупредила о снижении числа бронирований в октябре в связи с эскалацией ближневосточного конфликта.

Бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) подорожали на 1,2% по итогам торгов в пятницу. Ранее стало известно, что ее главный исполнительный директор Пэт Гелсингер на прошлой неделе купил акции компании на $250 тыс.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 3 ноября вырос на 222,24 пункта (0,66%) и составил 34061,32 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 40,56 пункта (0,94%) - до 4358,34 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 184,09 пункта (1,38%) и составил 13478,28 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник благодаря растущим ожиданиям, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл ужесточения политики.

Статданные по экономике США, в том числе по рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, утвердили инвесторов во мнении о том, что Федрезерв завершил подъем ставки. Это оказывает поддержку не только Уолл-стрит, но и фондовым рынкам других регионов.

Японский индекс Nikkei 225 взлетел в ходе торгов в понедельник на 2,3%, достигнув максимума за шесть недель.

Значение сводного индекса менеджеров по закупкам (PMI) в Японии за октябрь было пересмотрено в лучшую сторону - до 50,5 пункта с предварительно объявленных 49,9 пункта, говорится в отчете Jibun Bank, рассчитывающего индикатор. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности. Показатель остался выше этой отметки десятый месяц подряд, однако снизился по сравнению с сентябрьскими 52,1 пункта.

Опубликованный в понедельник протокол заседания Банка Японии, прошедшего на прошлой неделе, показал, что руководство ЦБ считает необходимым сохранять мягкую денежно-кредитную политику, поскольку цель устойчивой и стабильной инфляции еще не достигнута.

Однако глава японского ЦБ Кадзуо Уэда заявил в ходе встречи с представителями бизнеса, что инфляция в стране вряд ли вернется к доковидным уровням в 0-1%.

В числе лидеров роста в Токио в понедельник - акции Advantest (+7,7%), Keyence (+2,7%), Toyota Motor (+2,5%), Tokyo Electron (+2%), Mitsubishi Corp. (+1,3%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 1,4%.

Лидерами роста в материковом Китае являются бумаги технологических компаний, в том числе DBG Technology (+10,6%), Kunlun Tech (+6,5%), iFLYTEK (+2,8%), Zhongji Innolight (+1,9%).

В Гонконге дорожают акции Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) (+6%), Sunny Optical Technology (+5,8%), Wuxi Biologics (+3,9%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,3%.

Стоимость акций Westpac Banking увеличилась на 2%. Австралийский банк увеличил чистую прибыль по итогам финансового года, завершившегося в сентябре, на 26%. Кроме того, Westpac анонсировал программу обратного выкупа акций на 1,5 млрд австралийских долларов ($980 млн) и повысил размер дивидендов.

Цены на нефть поднимаются в понедельник после резкого снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск в понедельник составляет $85,3 за баррель, что на $0,41 (0,48%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В пятницу цена этих контрактов снизилась на $1,96 (2,3%), до $84,89 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,5 (0,62%), до $81,01 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $1,95 (2,4%), до $80,51 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent потеряла в цене 4,8%, WTI - 5,9%, по данным Dow Jones.

Опасения, связанные с разрастанием конфликта на Ближнем Востоке, несколько ослабли, и внимание трейдеров переключилось на перспективы спроса и предложения нефти на мировом рынке, отмечает Market Watch.

В воскресенье саудовское государственное агентство сообщило со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики, что страна не станет менять объем добровольного сокращения добычи нефти, сохранит его на уровне 1 млн б/с до конца 2023 года.

При этом собеседник агентства отметил, что в декабре Саудовская Аравия пересмотрит параметры ограничений, чтобы принять решение или в сторону углубления сокращения, или увеличения производства.

Россия продолжит до конца декабря 2023 года дополнительное добровольное сокращение поставок нефти и нефтепродуктов на мировые рынки на 300 тыс. баррелей в день, которое вступило в силу в сентябре и октябре 2023 года, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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