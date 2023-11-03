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03 ноября 2023 года 19:41

Рынок акций РФ в начале ноября продолжил снижение вслед за нефтью и на фоне новых санкций США

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе продолжил снижение в секторе рублевых цен blue chips из-за подешевевшей нефти (Brent локально опускалась ниже $85 за баррель) и новых антироссийских санкций США, в то время как внешние фондовые площадки скорректировались вверх после заседания Федрезерва США. Индекс Мосбиржи откатился в район 3200 пунктов на фоне укрепления рубля.

В период с 30 октября по 3 ноября индекс Мосбиржи снизился на 0,5% и составил 3208,63 пункта, индекс РТС прибавил 1,4% и достиг 1093,74 пункта на фоне снижения доллара до 92,4 руб./$1 (-1,73 рубля) и подешевевшей январской нефти Brent до $86,48 за баррель (-3,9%).

Попытки рынка акций РФ подрасти в начале недели за внешними фондовыми площадками завершились консолидацией при смешанной динамике цен blue chips из-за упавшей вечером нефти (Brent откатилась ниже $88 за баррель) после пятничного ее роста из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а также на фоне укрепления рубля. Индекс Мосбиржи завершил день в районе 3227 пунктов, лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+2%), аутсайдерами стали бумаги финансовых компаний.

Прибыль "ЛУКОЙЛа" (+0,2%) по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила 638,6 млрд рублей, что на 1,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Европейские индексы выросли на фоне снижения доходностей облигаций. Всемирный Банк прогнозирует, что в IV квартале средняя цена Brent будет составлять $90 за баррель, а в 2024 году - на уровне $81 за баррель. Однако в докладе также отмечается, что риски расширения палестино-израильского кризиса могут внести существенные коррективы и привести к более высоким ценам. В понедельник нефть просела из-за ослабления опасений расширения ближневосточного конфликта.

Советы директоров "Куйбышевазота" (+2,6%) и "Инарктики" (+2,4%) рекомендовали выплатить дивиденды за 9 месяцев года в размере 14 и 19 рублей на акцию соответственно. Также о готовности начать выплату дивидендов после редомициляции заявили в компании "Мать и дитя".

Во вторник рынок акций РФ снизился в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками в конце месяца на фоне смешанных сигналов с внешних рынков капитала и наметившегося отскока доллара вверх после завершения налоговых платежей и сокращения спроса на рублевую ликвидность. Индекс Мосбиржи локально падал ниже 3200 пунктов, но смог завершить день выше этой отметки благодаря ослаблению рубля (доллар поднялся к 93,4 руб./$1); лидерами снижения выступили бумаги "Татнефти" (-2,5%) и "РусГидро" (-2,3%).

По итогам октября индексы Мосбиржи и РТС выросли на 2,2-7,2% на фоне снижения доллара на 4,6 рубля.

Также просели акции Polymetal (-1,4%) на дивидендных новостях: глава компании Виталий Несис заявил, что компания может вернуться к выплатам дивидендов по итогам 2023 года, а решение будет зависеть от прогресса в продаже российских активов. Ранее Polymetal говорил, что выплата возможна уже к концу текущего года. В последний раз Polymetal платил дивиденды по итогам I полугодия 2021 года - $0,45 на акцию на общую сумму $213 млн.

ОК "Русал" (-0,3%) получила обращение от "Суал Партнерс" Виктора Вексельберга с просьбой о созыве внеочередного собрания акционеров с целью выплаты дивидендов по итогам 9 месяцев 2023 года, говорится в сообщении "Русала". Совет директоров рассмотрит вопросы подготовки собрания, включая дивиденды, 10 ноября.

Чистый убыток "Аэрофлота" (-1,1%) по РСБУ в III квартале 2023 года сократился на 42% г/г (до 13 млрд руб.), а по итогам 9 месяцев убыток составил 94,6 млрд руб. против 58,4 млрд руб. прибыли годом ранее.

Сообщения об атаке территории Израиля со стороны Йемена и приведение армии Саудовской Аравии в состояние повышенной готовности оказали давление на общий риск-аппетит и подогрели нефтяные котировки (Brent вновь поднялась к $88 за баррель).

В среду рынок акций РФ подрос по индексам на фоне подорожавшей нефти (январская нефть Brent превысила $86 за баррель) и улучшения внешней фондовой конъюнктуры в преддверии решения Федрезерва США по монетарной политике. Индекс МосБиржи превысил 3206 пунктов, при этом локомотивом роста выступили бумаги экспортеров и финансовых компаний; просели на фоне укрепления рубля акции "Сургутнефтегаза" (-2%). Доллар откатился ниже 93 руб./$1.

Поддержку нефтяным котировкам оказали новости об усилении напряженности на Ближнем Востоке, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) прорвала переднюю линию обороны палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа.

В четверг рост рынка акций РФ вслед за мировыми площадками на новостях от Федрезерва США сменился вечером снижением после известий о введении США санкций в отношении ряда российских компаний и банков. Индекс Мосббиржи, поднимавшийся днем в район 3230 пунктов, завершил основные торги откатом ниже 3200 пунктов; в лидерах снижения выступили акции подпавшей под американские санкции "СПБ Биржи" (-19,2%), упавшие до уровней января максимальными темпами с конца марта 2022 года.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло "СПБ биржу" в санкционный список, наряду с АФК "Система" (-2%) и некоторых ее портфельных компаний. Кроме того, США внесли в санкционный список дочернюю компанию "НОВАТЭКа" (-2%) ООО "Арктик СПГ 2", реализующую проект по строительству завода по сжижению природного газа (СПГ), а также семь российских кредитных организаций (Почта банк, Абсолют банк, ХКФ банк, Всероссийский банк развития регионов, банк "Русский стандарт", Бланк банк и Русский региональный банк).

Сбербанк (-0,2%) за 9 месяцев получил 1,15 трлн руб. чистой прибыли по МСФО (прогноз был на уровне 1,143 трлн руб.), в III квартале прибыль составила 411,4 млрд руб. (прогноз 405,1 млрд руб.).

Чистая прибыль "Татнефти" (-0,1%) по РСБУ за 9 месяцев достигла 208,4 млрд руб. против 184,1 млрд годом ранее.

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" (+1,1%) в октябре 2023 года по сравнению с октябрем 2022 года увеличился на 89%, до 135,5 трлн рублей (с 71,7 трлн рублей). По сравнению с сентябрем 2023 года объем торгов вырос на 9,2% (с 124,1 трлн рублей).

Федрезерв накануне сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов. Ставка остается на максимальном уровне за 22 года. Глава ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил, что ФРС уже проделала большую работу и теперь предпочитает осторожный подход к денежно-кредитной политике. При этом Пауэлл отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим и у ФРС нет твердой уверенности в том, что текущий курс ДКП достаточно жесткий для возврата инфляции к этому уровню.

В пятницу рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, просевшей нефти и укрепления рубля. Индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов во главе с бумагами "Мосбиржи" (+3,8%), "НЛМК" (+2,6%), ОК "Русал" (+2,4%). Продолжилось снижение акций "СПБ Биржи" (-5,3%).

Поддержку акциям "Норникеля" (+0,6%) оказали новости о дивидендах и планах проведения сплита бумаг ГМК с коэффициентом 1 к 100. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 915,33 руб. на акцию (отсечка реестра 26 декабря). Также совет директоров ГМК рекомендовал принять решение о дроблении акций компании с коэффициентом "100".

В период с 30 октября по 3 ноября среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи хуже рынка выглядели бумаги "ТГК-14" (-8%), "Сегежа Групп" (-7%), ПАО "Артген" (-7%); лучше рынка оказались акции "Мосбиржи" (+5%), "Норникеля" (+3%), "НЛМК" (+1%).

Динамику рынка акций РФ в первой декаде ноября по-прежнему будут определять геополитические и корпоративные новости, движение нефти Brent и макростатистика. Для индекса Мосбиржи коридор колебаний на неделе может составить 3150-3250 пунктов, для индекса РТС - 1030-1130 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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