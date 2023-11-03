Рынок акций РФ в пятницу превысил 3200п по индексу Мосбиржи, лидировали бумаги Мосбиржи и НЛМК

Москва. 3 ноября. Рынок акций РФ в пятницу подрос по индексам при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов и укрепления рубля. Индекс Мосбиржи закрепился выше рубежа 3200 пунктов, лидерами роста выступили акции самой "МосБиржи", "Новолипецкого металлургического комбината" и "Русала".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3208,63 пункта (+0,4%, днем индекс опускался в район 3180 пунктов), индекс РТС - 1093,74 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,8%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 92,4 рубля (-0,95 рубля), в начале торгов курс поднимался до 93,7 руб./$1.

За неделю индекс Мосбиржи просел на 0,5%, индекс РТС вырос на 1,4% на фоне снижения доллара на 1,73 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,8%), "НЛМК" (+2,6%), ОК "Русал" (+2,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1%), акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" впервые за последние полтора года с момента введения ограничений на раскрытие информации опубликовало финансовую отчетность. Выручка НЛМК по РСБУ составила в январе-июне 2023 года 348,1 млрд рублей, чистая прибыль - 73,1 млрд рублей. Сравнительные данные за первое полугодие 2022 года в отчетности не приводятся.

Поддержку акциям "Норникеля" оказали новости о дивидендах и планах проведения сплита бумаг ГМК с коэффициентом 1 к 100. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев этого года в размере 915,33 руб. на одну обыкновенную акцию, отсечка реестра 26 декабря. Также совет директоров ГМК рекомендовал принять решение о дроблении акций компании с коэффициентом "100".

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций в конце недели показал в целом нейтральную динамику, индекс Мосбиржи курсировал вокруг 3200 пунктов. Сдерживали покупателей "фактор пятницы" и актуализация санкционной повестки. Кроме того, продолжается переоценка бумаг в свете неожиданного повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 15% годовых.

Вместе с тем, общерыночные настроения улучшились после заседания ФРС США, а также в свете снижения градуса геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Нефть продолжала робкие попытки восстановления при поддержке со стороны спада глобального доллара. Ключевой отчет по рынку труда США за октябрь оказался слабым, что является "голубиным" сигналом для ФРС, что поддержало внешние фондовые площадки, считает эксперт.

В начале будущей недели определяющими для настроений останутся динамика цен на нефть, курс рубля, геополитика, сигналы регуляторов и ключевая статистика. "Наш базовый прогноз предполагает, что на будущей неделе продолжится борьба за закрепление индекса МосБиржи выше 3200 пунктов. Прогноз на 6 ноября - 3175-3275 пунктов", - считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, поддержку котировкам акций продолжают оказывать корпоративные новости, в том числе публикации сильных квартальных результатов и соответствующие ожидания в отношении некоторых эмитентов. Дополнительным позитивом выступили рекомендации советов директоров, в частности "Норникеля", о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2023 года. Оптимизм преобладает на ведущих зарубежных биржах, игроки которых фиксируют тренд на замедление инфляции и ждут окончания цикла ужесточения монетарных условий.

Прогноз для индекса МосБиржи на торги 6 ноября - диапазон 3200-3300 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на неделе индекс МосБиржи просел в район 3200 пунктов, не найдя значимых драйверов для развития роста после повышения процентной ставки ЦБ РФ до 15% в прошлую пятницу. Рынок при этом в целом нейтрально отреагировал на новые санкции США, которые из публичных компаний затронули "Систему", "Сегежу Групп" и "СПБ Биржу" (SPB: SPBE).

Совет директоров "Норникеля" неожиданно рекомендовал промежуточные выплаты за 9 месяцев 2023 года в размере 915 руб. на акцию с доходностью 5% и сплит акций с коэффициентом 1:100. Акции "Норникеля" в пятницу достигли максимума с июня 2022 года, после чего скорректировались вниз из-за сдержанной дивидендной доходности в условиях высоких процентных ставок в РФ. В то же время новости оказали поддержку акциям "Русала", так как объем полученных компанией дивидендов от ГМК (около $400 млн) практически покроет процентные расходы по долгам, полагает аналитик.

"НЛМК" в пятницу впервые с 2021 года представила финансовые результаты по РСБУ: в первом полугодии 2023 года компания получила чистую прибыль в размере 73,08 млрд руб. при выручке 348,13 млрд руб. В пятницу завершается программа выкупа акций "Детского мира" (MOEX: DSKY) (-4,3%), а с 9 ноября Мосбиржа переведет бумаги компании из первого в третий уровень листинга, отметила аналитик.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, Минторг США втрое увеличил ввозную пошлину на фосфаты для "ФосАгро" (MOEX: PHOR): ставка компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений повышена с 9,19% до 28,5%. При этом условия для конкурентов были улучшены: например, пошлина для марокканской OCP была снижена с 19,97% до 2,12%. Группа "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-1,3%) сообщила о росте чистой выручки в III квартале на 2,2%, до 48,8 млрд руб.

Рубль в пятницу укрепился. Продолжают работать факторы обязательной продажи валютной выручки экспортерами и ставка ЦБ РФ на уровне 15,0%. Однако в ноябре против рубля могут сработать покупки средств для ФНБ. Общий объем средств, выделяемых на покупку валюты и золота в период с 8 ноября по 6 декабря составит 621,1 млрд руб., или 29,6 млрд руб. в день. Это довольно существенный объем, который может перекрыть поступающую на рынок валюту, полагает аналитик.

В Европе рынок акций сохраняет позитивный импульс от статистики по инфляции в еврозоне, которая замедлилась в октябре до 2,9% с 4,3% в сентябре. Это вселяет определённые надежды на то, что период высоких ставок ЕЦБ не будет чрезмерно длительным.

Нефть завершает вторую неделю подряд с убытками. Однако в будущем ситуация может существенно измениться. Парламент Алжира проголосовал за разрешение президенту страны объявить войну Израилю. В палестино-израильский конфликт также может вмешаться группировка "Хесболла". Соответственно, конфликт приобретет другой масштаб и влияние на общую обстановку на Ближнем Востоке. В США вышла слабая статистика по рынку труда, что может стать сигналом для смягчения позиции ФРС в монетарном ужесточении, считает Кочетков.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика фондовых индексов (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня культуры, австралийский ASX Australia вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,9%, DAX подрос на 0,3%), продолжился рост в США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,7-1%).

Индекс деловой активности в секторе услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и S&P Global, в октябре вырос до 50,4 пункта с 50,2 пункта в сентябре, когда индикатор опускался до минимума за 9 месяцев. Сводный индекс тем временем ушел вниз до отметки 50 пунктов, отделяющей рост активности от ее снижения, с 50,9 пункта месяцем ранее.

По данным Минтруда США, количество рабочих мест в экономике в октябре увеличилось на 150 тыс. Эксперты в среднем ожидали повышения на 180 тыс., сообщает Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 297 тыс., а не на 336 тыс., как было объявлено ранее.

Тем временем уровень безработицы в США в октябре составил 3,9% против 3,8% в сентябре, обновив максимум с января прошлого года. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в октябре упал до минимальных за пять месяцев 51,8 пункта по сравнению с 53,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал менее существенное снижение - до 53 пунктов. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении.

На нефтяном рынке цены вечером в пятницу снижаются, неделя завершается в "минусе".

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $86,48 за баррель (-0,4% и +2,6% накануне), декабрьская цена WTI - $82,28 за баррель (-0,2% и +2,5% в четверг).

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке, а также оценивать перспективы спроса на нефть и ее предложения.

Разрастания конфликта на Ближнем Востоке пока не происходит, при этом сигналы ослабления экономической активности в США и Китае говорят о потенциальном ослаблении спроса на энергоносители.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали существенное охлаждение рынка труда США в октябре, а также резкое замедление темпов роста активности в сфере услуг.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+7,8%), расписки VK (MOEX: VKCO) (+4,3%), бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+3,8%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+3,4%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (+2,2%).

Снизились акции "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-10,3%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-6,5%), "СПБ Биржи" (-5,3%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-4,3%), "Детского мира" (-4,3%, до 68,36 рубля), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-3,6%).

Накануне OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций), внесло "СПБ биржу" в санкционный список. Сама "СПБ биржа" сообщила в четверг, что введенные санкции США не затронут активы клиентов, а торги ценными бумагами предполагалось в пятницу не проводить. Однако в пятницу "СПБ биржа" сообщила о возобновлении с 14:00 МСК торгов ограниченным списком российских ценных бумаг.

Чистая прибыль ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-0,1%) по РСБУ за 9 месяцев составила 458,8 млрд руб. против 36,99 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 25,4%, до 235,1 млрд руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 45,53 млрд рублей (из них 6,18 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 4,88 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,25 млрд рублей на расписки VK).