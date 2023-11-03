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03 ноября 2023 года 19:17

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю небольшую смешанную динамику, несмотря на уверенный рост цен UST

Москва. 3 ноября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали умеренную смешанную динамику, несмотря на активный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов за пять дней немного расширились.

В целом ситуация в секторе российских еврооблигаций на неделе оставалась относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор сдерживает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону.

На старте недели цены российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали небольшие смешанные изменения, в то время как котировки UST возобновили снижение в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС), намеченного на 31 октября - 1 ноября.

С одной стороны, рынок был уверен, что американский ЦБ сохранит неизменной базовую процентную ставку по итогам этого заседания - на уровне 5,25-5,5% годовых. С другой, инвесторы полагали, что председатель ФРС Джером Пауэлл не станет исключать вероятность еще одного повышения ставки до конца года. По их мнению, Пауэлл даст понять, что возможность подъема ставки зависит от ближайших данных по инфляции и рынку труда США.

Во вторник изменения котировок российских евробондов вновь оказались несущественными, в то время как цены UST перешли к повышению. Цены 10-летних казначейских обязательств США выросли на 145 базисных пунктов, доходность упала на 19,7 базисного пункта, опустившись до 4,73% годовых. В предыдущие дни она достигала многолетнего максимума - чуть выше 5%.

Снижению доходностей UST способствовало то, что накануне американский Минфин дал понять, что его потребности в заимствованиях в четвертом квартале могут оказаться ниже, чем предполагалось ранее.

В то же время, с учетом того, что во вторник стартовало двухдневное заседание ФРС, участники рынка снижали активность перед оглашением его результатов в среду.

В середине недели и котировки российских суверенных евробондов, и котировки UST показали умеренную смешанную динамику. Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный перед оглашением решения ФРС по ставке, показал, что число рабочих мест в частном секторе США в октябре выросло на 113 тыс. после подъема на 89 тыс. в сентябре. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 150 тыс.

Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых по итогам завершившегося в среду заседания. Ставка не меняется на двух заседаниях подряд, но остается на максимальном уровне за 22 года.

ФРС уже проделала большую работу, что обуславливает осторожный подход к денежно-кредитной политике, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции. При этом он отметил, что путь к целевому уровню инфляции в 2% будет долгим, и у ФРС нет твердой уверенности в том, что текущий курс денежно-кредитной политики достаточно жесткий.

В четверг на рынке российских государственных евробондов вновь сложилась аналогичная ситуация. Их котировки продемонстрировали небольшую смешанную динамику, в то время как цены UST заметно выросли. Котировки 10-летних казначейских обязательств США увеличились на 56 базисных пунктов, доходность понизилась на 7,5 базисного пункта, до 4,66% годовых.

Участники рынка продолжали отыгрывать решение ФРС по ставке и последние данные макроэкономической статистики.

Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 5 тыс. и составило 217 тыс., говорилось в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Это максимальный показатель за 7 недель, отмечает MarketWatch. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 212 тыс., а не 210 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на уровне 210 тыс., по данным Bloomberg.

Между тем производительность труда в США в третьем квартале выросла на 4,7% относительно второго квартала, а стоимость рабочей силы снизилась на 0,8%, по предварительным данным. Эксперты прогнозировали рост первого показателя на 4,1% и повышение второго на 0,7%, сообщает Trading Economics.

В последний торговый день недели цены российских государственных евробондов почти не изменились, в то время как цены UST продемонстрировали уверенный рост. После обнародования свежих данных с американского рынка труда инвесторы уверились в завершении цикла повышения ставки ФРС. Данные показали, что рынок труда США ослабевает в результате ужесточения денежно-кредитной политики, а темпы повышения зарплат замедляются.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 150 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 180 тыс. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 297 тыс., а не на 336 тыс., как было объявлено ранее.

Тем временем уровень безработицы в США в октябре составил 3,9% против 3,8% в сентябре, обновив максимум с января прошлого года. Аналитики не ожидали изменения показателя.

Средняя почасовая оплата труда в частном секторе в октябре выросла на 0,2% относительно предыдущего месяца, до $34 в час. В годовом выражении повышение составило 4,1% и было минимальным с июня 2021 года. В сентябре первый показатель увеличился на 0,3%, а второй - на 4,3%.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене за неделю, оставшись на отметке 62,94% от номинала (их доходность выросла на 1,9 базисного пункта и составила 9,96% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году поднялись в цене на 0,58%, которая к концу недели составила 67,64% от номинала (доходность опустилась на 4 базисного пункта, до 9,01% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 28,8 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости за пять дней 1,9%, подешевев до 33,48% от номинала (его доходность выросла на 32,5 базисного пункта и составила 16,19% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за неделю всего на 0,01% - до 54,94% от номинала (их доходность увеличилась на 26,8 базисного пункта и составила 31,59% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели за пять дней на 0,75% - до 53,65% от номинала (доходность выросла на 39,8 базисного пункта и составила 23,82% годовых), в то время как евробонды РФ с погашением в 2029 году укрепились на 0,72%, подорожав до 49,95% от номинала (их доходность снизилась на 8,3 базисного пункта, составив 19,28% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,06%, составив 65,61% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе по-прежнему будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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